Orbán Viktor: Egyetlen hazafi sem maradhat otthon, ha meg akarjuk védeni Magyarország biztonságát

– Nagyon sokan szavaznak – hívta fel a figyelmet a miniszterelnök a közösségi oldalán . Orbán Viktor szerint ez egy dolgot jelent:

ha meg akarjuk védeni Magyarország biztonságát, egyetlen hazafi sem maradhat otthon!

A miniszterelnök rövid bejelentkezése után a győzelemre buzdított:

Csak a Fidesz! Fel, győzelemre!

Az országgyűlési választáson a miniszterelnök reggel valamivel kilenc óra előtt már leadta szavazatát. Orbán Viktor feleségével, Lévai Anikóval érkezett a szavazóhelyiségbe, majd miután kitöltötték a szavazólapokat, a sajtó jelen lévő képviselőinek rögtönzött sajtótájékoztatót tartott a miniszterelnök, amelyről itt számoltunk be.