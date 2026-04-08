Rendkívüli

Orbán Viktor határozott választ adott Brüsszelnek: Nem engedjük el a védett árakat, mert a terhek a családok nyakába hullanának vissza + videó

Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 682,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -87,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 790,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -175,2 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
orbán viktorminiszterelnökinterjúblikk

Orbán Viktor határozott választ adott Brüsszelnek: Nem engedjük el a védett árakat, mert a terhek a családok nyakába hullanának vissza + videó

Váratlant húzott Orbán Viktor miniszterelnök, aki ma délután élő interjút ad a Blikk Talk című podcastban. Lapunk folyamatosan frissülő cikkben számol be az elhangzottakról.

Magyar Nemzet
2026. 04. 08. 14:31
Orbán Viktor miniszterelnök
Orbán Viktor miniszterelnök Fotó: Fischer Zoltán Forrás: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nehezebb idők – mondta Orbán Viktor a Blikk Talk című podcast műsorban annak kapcsán, hogy nagyobb biztonsági személyzettel érkezett az interjúra. A miniszterelnök jelezte, hogy ez a Volodimir Zelenszkij ukrán elnöktől érkezett fenyegetés miatt van. A kormányfő jelezte, hogy a Terrorelhárítási Központ (TEK) folyamatosan figyel mindent.

A kormányfő tudatta, hogyha van személyes fenyegetés, akkor a TEK dönt. Szerinte fontos, hogy az ember ne foglalkozzon túl sokat magával, mert a munkájuk mindig másról szól, akiknek az érdekében döntést kell hozni. Ha elkezdesz magaddal foglalkozni túl sokat, akkor kevesebb időd marad a munkád igazi értelmére, másokra – tette hozzá.

A Bloomberg által kiszivárogtatott, Vlagyimir Putyinal folytatott beszélgetéséről azt mondta: a politikában nem személyes barátságokat kell kialakítani, hanem az ország számára kell barátságokat gyűjteni. Az emberi, személyes barátság az mélyebb dolog. A politikában ez csak a tisztelet egy bizonyos fokát jelöli. A kormányfő azt mondta, az USA elnökével, számos európai vezetővel, ázsiai ország vezetőjével vannak olyan viszonyban, hogy például „testvérnek” szólítják őket.

Arról beszélt, a politikában olyan barátai vannak, akikkel együtt kezdte a rendszerváltás idején. Kérdésre elárulta, Fodor Gáborral például szokott beszélni, de ritkán, közel laknak egymáshoz.

Orbán Viktor kifejtette, ők nem hallgatják le a politikai ellenfelet. Reméli, hogy a titkosszolgálat kideríti, hogy ki hallgatta le őket.

Nehéz két-három hónap következik

A miniszterelnök elmondta, hogy a kormány már kezelt már úgy válságot, hogy annak az volt a kulcsa, hogy bevonták a közteherviselésbe azokat, akik extraprofitot értek el. Szerinte a fontos, hogy ne tegyék tönkre a gazdaság szereplőit. De most szakmailag minden tudásra szükség lesz. Ha meghallgatná néhány nagyobb állam vezetőjét, akkor azt hallaná, hogy az energiaválság elkerülhetetlen – válaszolta a riporternek Orbán Viktor.

Mint jelezte, az iráni háborúban megsérültek olyan berendezkedések, amik a világ gázellátásának egy tekintélyes részét adták. Ezeknek a helyreállítása pedig négy év lesz. A kormányfő szerint jó hír, hogy hét hétig lehet tankerhajókkal közlekedni a Hormuzi-szorosban. De az előttünk álló két-három hónap nehéz lesz.

Az a probléma adódhat, hogy nem csak egy energiaválság lesz, hanem ennek lesznek gazdasági következményei – vélekedett. Mint tudatta, ezt kell kivédeni, majd kiemelte, hogy nem véletlenül nem engedték el a védett árak rendszerét. Ebben a pillanatban nem tudjuk kiengedni a védett árakat anélkül, hogy a terhek ne zúduljanak a családokra – tette hozzá.

A kereskedőknél a profitot limitálták. Az üzemanyagnál az a kérdés, hogy ezt a terhet ki viseli. Mint mondta, vannak kereskedők, szállítók, finomítók, nyersanyag-kitermelők. Velük lehet majd egyezséget kötni.

A kormányfő arról beszélt, újoncokra mindig szükség van. Ő is így kezdte, lépcsőzetesen haladt, nyolc évig vett részt parlamenti munkában, vett részt a nemzetközi munkában. Ez után merte azt mondani, hogy belevágna a miniszterelnöki versenybe.

Orbán Viktor azt mondta, nehéz mérni a közvéleményt. Léteznek publikált, és nem publikált számok. Azt mondta, ők is mérnek. Úgy tudják, hogy nyerésben vannak. Azt mondta, előny megtartó kampányt kell folytatniuk, nem állást megfordító kampányt.

A kormányfő felidézte, hogy 2006-ban mellette tankolt egy csepeli fiatalember a választási kampány idején, és fiatal azt mondta, hogy minek kellene váltani. Ezért gondolta húsz éve, hogy nem tudták jól elmondani az embereknek, hogy mi lesz. De az idő igazolta a kormányfőt, mert a választás után Gyurcsány Ferencnek be kellett ismerni, hogy mégis az volt a helyzet a gazdaságban, ahogy a Fidesz mondta. – Ebből lett a hazudtunk reggel meg este – emlékeztetet a kormányfő.

A miniszterelnök kiemelte, hogy igazságtalan négy év áll mögöttünk. Azt mondja, hogy nehéz idők voltak, mégis képesek voltunk bizonyos dolgokra. Példaként említette az anyják adómentességét vagy a családi adókedvezmény megduplázását. A fő üzenete, hogy ami előttünk áll, az nemzeti összefogást, higgadtságot és tapasztalatot követel.

Orbán Viktor elmondta, hogy férfiatlannak gondolja a másokra mutogatást.

A kormányfő Matolcsyékról szólva azt mondta, a törvények mindenkire egyformán érvényesek. Kifejtette, ha 2 forint hiányzik, az is sok. A kormányfő arról beszélt, az ő dolga az, hogy az országban levő pozitív energiákat növelje. A miniszterelnök kiemelte, pletykákkal nem foglalkozik. A tényeket meg kell állapítani, utána a bűnöket ki kell szabni. A többi az pletyka. Hozzátette: semmi sem maradhat következmények nélkül.Arról is beszélt, az emberek szerint az országnak egy vezetője van, aki mindenért felelős.

Azt is mondta, senki nem küldte be még a nem levont személyi jövedelemadót, mondván, hogy tiszás, tehát nem kéri. Hozzátette: a hibák kiküszöbölésében tud segíteni.

Cikkünk frissül.

Váratlan interjú

Meghúzzuk a váratlant

– közölte a miniszterelnök.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu