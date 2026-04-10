Orbán Viktor meghúzta a váratlant, ismét interjút ad Rónai Egonnak

Orbán Viktor miniszterelnök péntek délután 15 órától ismét interjút ad Rónai Egonnak az ATV Mérleg című műsorában. A kormányfő először tavaly novemberben, majd másodjára idén márciusban volt az adás vendége. Lapunk élő szöveges tudósításban fog beszámolni az interjúban elhangzottakról.

Az interjúkban több fontos témáról is részletesen szó esett, de a legnagyobb figyelmet az a firka kapta, amelyet Orbán Viktor az első beszélgetés során készített. Azóta a miniszterelnök rajza hatalmas sikert aratott, hiszen pólókat, pulóvereket és órákat is piacra dobtak, amelyen a jegyzet szerepel.

