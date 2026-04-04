Orbán Viktor: A sonka köszöni szépen, jól van + videó

A sonkafőzéshez és a jó sonkához két dolog kell: a sonka meg én, és mindketten készen állunk – avatott be új videó jában Orbán Viktor miniszterelnök a húsvéti sonkafőzés titkaiba.

A kormányfő egyúttal elárulta: annyi nehézség azért akad, ha a kampányfőnök telefonál, hogy valami teendő van, akkor neki csapot-papot, sonkát, üstházat ott kell hagynia, de azért bízik benne, hogy nem így lesz.

A sonka köszöni szépen, jól van, kipihente magát, felkészült a próbatételre

– számolt be Orbán Viktor, hozzátéve, hogy minden adott, a sonka alá óvatos tüzet gyújtott, a fűszerek is előkészítve, bár szerinte egy kis fokhagyma még elkél, de éjjeli kettőre talán meg is fő majd a sonka.

– Óvatosan benne hagyjuk, reggelre kihűl, mire jönnek az unokák, már ott lesz az asztalon – tette hozzá a miniszterelnök.