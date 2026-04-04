mi hazánk mozgalomVálasztás 2026bogár lászlóösszefogás

Bogár László: A Mi Hazánk szavazóinak egyéniben a Fidesz jelöltjét kell támogatnia

A publicista szerint ez az összefogás most a nemzet túlélését jelentheti.

Munkatársunktól
2026. 04. 04. 14:35
Nem lehet nem egyetérteni a miniszterelnök szavaival, mely szerint a veszélyek korát éljük – vélekedett Bogár László, aki a Patrióta műsorában arról beszélt,

 a Mi Hazánk Mozgalom szavazóinak egyéniben mindenképp a Fidesz jelöltjét kell támogatnia, mert ez ma a lehető legjobban értelmezett nemzeti feladat, amit véghez kell vinni.

A publicista, közgazdász szerint az összefogás most a nemzet túlélését jelentheti.

Most olyan veszélyben van a magyarság, mint Mohács idejében. Ez az egyetlen lehetséges nemzetstratégia,

és bár ez az együttműködés nem könnyű, de az összefogás az egyetlen lehetőség arra, hogy optimalizáljuk a helyzetet. Egy globális, világi játszma indul meg a politikai térben, nem egyszerűen Magyarországon játszódó történet részei vagyunk; nem csak mi, egész Európa, sőt a világ számára is fontos események játszódnak ezekben az időkben – magyarázta, kiemelve, hogy Mohács 500. évfordulójának évében legyen ez egy figyelmeztető jel, hogy józan döntésre van szükség.

– Egyéni jelöltként azt kell segíteni, aki lehetővé teszi, hogy ezt a fenyegető és globális térből épített, romboló stratégiát elkerülhessük. Ez ma a lehető legjobban értelmezett nemzeti feladat – húzta alá.

A történelmi tét súlyos, de biztos vagyok benne, hogy sikerülni fog ezt az együttműködést úgy véghezvinni, hogy a nemzet hosszú távú javát szolgálhassa

– vélekedett.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

