Megvan az országgyűlési választás végeredménye

Hivatalossá vált a múlt vasárnapi választás végeredménye, miután a Nemzeti Választási Iroda (NVI) megszámolta a külképviseleteken és az átjelentkezők által leadott szavazatokat is.

A Tisza Párt 141 mandátummal nyerte a választást (Fotó: Németh András Péter)

Eszerint a Tisza Párt 141, a Fidesz–KDNP 52, míg a Mi Hazánk 6 mandátumot szerzett. Ezzel a Tisza Párt kétharmados, alkotmányozó többséghez jutott az új Országgyűlésben. Magyar Péter pártja 3,3 millió szavazattal 96 egyéni választókerületben aratott győzelmet, továbbá 45 listás képviselői helyet szerzett.

A Fidesz–KDNP 2,4 millió szavazatot gyűjtött, 10 egyéni választókerületben arattak sikert, valamint 42 listás képviselői helyet szereztek. A Mi Hazánk 358 ezer szavazattal juttatott 6 képviselőt a parlamentbe, egyéni körzetet nem sikerült nyerniük.

A választáson még indult két párt, a Demokratikus Koalíció és a Magyar Kétfarkú Kutyapárt is, amelyek nem érték el a parlamentbe jutáshoz szükséges ötszázalékos küszöböt. A DK 70 ezer vokssal 1,1 százalékot, míg az MKKP közel 52 ezer szavazattal 0,82 százalékot ért el.

A választások végeredménye az esetleges fellebbezések miatt csak később emelkedik jogerőre.

A valasztas.hu oldalon a feldolgozottsági arány még mindig 99,9 százalékot mutat. Ennek oka, hogy a közzétett adatok a levélszavazatok szkenneres rögzítés szerinti számait mutatják. Ezt várhatóan csak este nyolc óra körül frissítik a levélvoksok kézi számolású, korrigált adataival. Ez azonban csak minimális eltérést jelenthet a pártok listás adataiban. A mandátumokon ez már nem változtat, ezért a mandátumok jelenlegi megoszlása véglegesnek tekinthető.

