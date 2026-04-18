Megvan az országgyűlési választás végeredménye

Az összes szavazat megszámlálása után véglegessé vált a múlt vasárnapi választás eredménye. Eszerint a Tisza Párt a kétharmadot messze meghaladó többséget szerzett, míg az ellenzékbe szoruló Fidesz alig több mint ötven mandátumot gyűjtött.

Máté Patrik
2026. 04. 18. 19:43
Fotó: Ladóczki Balázs
Hivatalossá vált a múlt vasárnapi választás végeredménye, miután a Nemzeti Választási Iroda (NVI) megszámolta a külképviseleteken és az átjelentkezők által leadott szavazatokat is.

A Tisza Párt 141 mandátummal nyerte a választást (Fotó: Németh András Péter)

Eszerint a Tisza Párt 141, a Fidesz–KDNP 52, míg a Mi Hazánk 6 mandátumot szerzett. Ezzel a Tisza Párt kétharmados, alkotmányozó többséghez jutott az új Országgyűlésben. Magyar Péter pártja 3,3 millió szavazattal 96 egyéni választókerületben aratott győzelmet, továbbá 45 listás képviselői helyet szerzett. 

A Fidesz–KDNP 2,4 millió szavazatot gyűjtött, 10 egyéni választókerületben arattak sikert, valamint 42 listás képviselői helyet szereztek. A Mi Hazánk 358 ezer szavazattal juttatott 6 képviselőt a parlamentbe, egyéni körzetet nem sikerült nyerniük. 

A választáson még indult két párt, a Demokratikus Koalíció és a Magyar Kétfarkú Kutyapárt is, amelyek nem érték el a parlamentbe jutáshoz szükséges ötszázalékos küszöböt. A DK 70 ezer vokssal 1,1 százalékot, míg az MKKP közel 52 ezer szavazattal 0,82 százalékot ért el.

A választások végeredménye az esetleges fellebbezések miatt csak később emelkedik jogerőre.

A valasztas.hu oldalon a feldolgozottsági arány még mindig 99,9 százalékot mutat. Ennek oka, hogy a közzétett adatok a levélszavazatok szkenneres rögzítés szerinti számait mutatják. Ezt várhatóan csak este nyolc óra körül frissítik a levélvoksok kézi számolású, korrigált adataival. Ez azonban csak minimális eltérést jelenthet a pártok listás adataiban. A mandátumokon ez már nem változtat, ezért a mandátumok jelenlegi megoszlása véglegesnek tekinthető.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kiss Károly
Csatlakoztunk Európához

Az elmúlt tizenhat évet a magyar történelem sikeres korszakának tartom.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu