Folytatódik a parlament alakuló ülésének előkészítése

Folytatódnak az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalások kedden az Országházban. A megbeszélések pénteken kezdődtek a választáson nyertes Tisza Párt, a Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk képviselőinek, valamint Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszternek a részvételével.

Parlament, tisza, mandátum, fidesz
A tárgyalások fontosabb témakörei között szerepel a mandátumigazolás előkészítése, az esküokmányok aláírásának menete, az alakuló ülés előkészítése, az ülésrend meghatározása, a tisztségviselők megválasztásának előkészítése, az Országgyűlés bizottsági rendszerének kialakítása, külügyi és diplomáciai testületeket érintő kérdések.

Az egyeztetést Such György, az Országgyűlés Hivatalának főigazgatója vezeti. 

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, miniszterelnök-jelöltje hétfőn jelentette be: Forsthoffer Ágnest, pártja alelnökét, Veszprém vármegye, 2. számú, Balatonfüred központú egyéni választókerületének megválasztott képviselőjét jelölik az Országgyűlés elnökének.

Közölte azt is, hogy

 az új kormányban 16 minisztérium lesz.

A pénteki tanácskozás után Magyar Péter az alakuló ülés lehetséges időpontját május 9-re tette, azt mondta, hétvégén szeretnék tartani az ülést, ugyanis aznapra rendezvényt szerveznek az Országház előtti Kossuth Lajos térre. Közölte azt is, 

pártja azt is javasolja, amire 1990 óta nem volt példa, hogy a miniszterelnököt már az alakuló ülésen válassza meg a parlament, és aznap tegyen esküt.

Magyar Péter elmondta, javasolta, hogy minden frakciónak legyen parlamenti alelnöke. A Mi Hazánk ismét Dúró Dórát javasolja alelnöknek.

Az országgyűlési bizottságok a mindenkori kormányzati struktúrához igazodnak, jelenleg tizenhat van; a Tisza Párt húsz parlamenti bizottság felállítását javasolta.

Az országgyűlési törvény szerint kötelező létrehozni a mentelmi bizottságot, valamint alkotmányügyi kérdésekkel, költségvetéssel, külügyekkel, európai uniós ügyekkel, honvédelemmel, nemzetbiztonsággal, nemzetpolitikával foglalkozó állandó bizottságot.

Az április 12-i országgyűlési választáson a Tisza Párt 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk pedig hat mandátumot szerzett.


A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

Csépányi Balázs
idezojelekOrbán Viktor

Hatalmas támogatást kapott Orbán Viktor, Wellor letette a voksát

Csépányi Balázs avatarja

„Állj fel, Csodacsatár! Ne koptasd a kispadot, vár a régi csapatod.”

