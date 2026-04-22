Szimpátiatüntetést szerveznek az állami intézményvezetők mellett

Magyar Péter több közjogi méltóságot távozásra szólított fel, illetve fontos állami szervek vezetőit mondatná le.

2026. 04. 22. 17:52
Kurucz Dániel, a KözTér digitálistartalom-készítője szimpátiatüntetést szervez azon állami intézmények vezetői mellett, akiket Magyar Péter távozásra szólított fel. 

Magyar Péter a Tisza Párt elnöke beszél
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Mint ahogyan arról beszámoltunk, a Tisza Párt elnöke közölte, hogy a kétharmados többsége birtokában több közjogi méltóságot távozásra szólított fel, illetve fontos állami szervek vezetőit mondatná le. Így több évvel a hivatali idejük lejárta előtt elmozdítaná hivatalából

  • Sulyok Tamás köztársasági elnököt;
  • Varga Zs. Andrást, a Kúria elnökét;
  • az Alkotmánybíróság élén álló Polt Pétert,
  • Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyészt;
  • Windisch Lászlót, az Állami Számvevőszék elnökét;
  • Rigó Csaba Balázst, a Gazdasági Versenyhivatal elnökét;
  • valamint a médiahatóság vezetőjét, Koltay Andrást.

A szervezők egy Facebook-eseményt is létrehoztak, itt azt írják,

aki egyetért azzal, hogy a 141 mandátummal rendelkező új kormánynak nem árt, ha van némi alkotmányos gátja, megakadályozva a teljes és abszolút túlhatalmat, akkor május 10-én délután 16 órakor a köztársasági elnök palotája előtt helyezzen el egy fehér virágot.

Emlékeztettek: még a Fidesz–KDNP sem lépett meg hasonlót a kétharmados többség birtokában. 

Mint ahogyan azt a Magyar Nemzet megírta, petíciót indítottak Sulyok Tamás köztársasági elnök hivatalban maradása mellett a CitizenGo oldalán. A petíciót Orbán Viktor miniszterelnök is aláírta.

Borítókép: Sulyok Tamás köztársasági elnök (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)


