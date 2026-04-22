Szimpátiatüntetést szerveznek az állami intézményvezetők mellett

Kurucz Dániel, a KözTér digitálistartalom-készítője szimpátiatüntetést szervez azon állami intézmények vezetői mellett, akiket Magyar Péter távozásra szólított fel.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Mint ahogyan arról beszámoltunk, a Tisza Párt elnöke közölte, hogy a kétharmados többsége birtokában több közjogi méltóságot távozásra szólított fel, illetve fontos állami szervek vezetőit mondatná le. Így több évvel a hivatali idejük lejárta előtt elmozdítaná hivatalából

Sulyok Tamás köztársasági elnököt;

Varga Zs. Andrást, a Kúria elnökét;

az Alkotmánybíróság élén álló Polt Pétert,

Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyészt;

Windisch Lászlót, az Állami Számvevőszék elnökét;

Rigó Csaba Balázst, a Gazdasági Versenyhivatal elnökét;

valamint a médiahatóság vezetőjét, Koltay Andrást.

A szervezők egy Facebook-eseményt is létrehoztak, itt azt írják,

aki egyetért azzal, hogy a 141 mandátummal rendelkező új kormánynak nem árt, ha van némi alkotmányos gátja, megakadályozva a teljes és abszolút túlhatalmat, akkor május 10-én délután 16 órakor a köztársasági elnök palotája előtt helyezzen el egy fehér virágot.

Emlékeztettek: még a Fidesz–KDNP sem lépett meg hasonlót a kétharmados többség birtokában.

Mint ahogyan azt a Magyar Nemzet megírta, petíciót indítottak Sulyok Tamás köztársasági elnök hivatalban maradása mellett a CitizenGo oldalán. A petíciót Orbán Viktor miniszterelnök is aláírta.

