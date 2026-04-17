fővárosi közgyűlésfőpolgármesterfővárosi törvényszékkarácsony gergelysára botondTüttő Katafőpolgármester-helyettes

Tiszás helyettest szeretne Karácsony Gergely

Néhány nappal a választás után elindult Karácsony Gergely főpolgármester közeledése a Tisza Párthoz. Ennek jegyében már egy tiszás helyettesről is beszélt.

Gábor Márton
2026. 04. 17. 12:05
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Karácsony Gergely a Tisza Párt választási győzelmét követően máris megkezdte a közeledést. A főpolgármester arról beszélt az ATV műsorában, hogy szeretne egy tiszás helyettest maga mellé, és ezt már jelezte a párt fővárosi frakciójának.

Budapest, 2026. január 28. Karácsony Gergely főpolgármester felszólal a Fővárosi Közgyűlés ülésén a Városháza dísztermében 2026. január 28-án. MTI/Kocsis Zoltán
Azt szeretném, ha lenne egy tiszás helyettesem

– közölte a főpolgármester.

Karácsony Gergely arról is beszélt, egyelőre nem egyeztetett személyesen a leendő miniszterelnökkel, de előbb-utóbb nyilván sort kerítenek rá. 

Mint ismert, a főpolgármester-helyettes megválasztása már csaknem két éve húzódik a fővárosban. Az ügy legutolsó fejleménye az volt, hogy a Fővárosi Törvényszék felszólította Sára Botond főispánt, hogy

Tüttő Katát jelölje főpolgármester-helyettesnek.

A jogerős ítéletben az áll, hogy a főispán „tegyen eleget akként, hogy a főpolgármester által a Fővárosi Közgyűlés 2025. november 26. napi ülésére benyújtott előterjesztésében foglaltak szerint a főpolgármester-helyettesnek javasolt fővárosi közgyűlési tagot megválasztó közgyűlési határozatot pótolja”. A végzés ellen fellebbezni már nem lehet.

A bíróság szerint a kormányhivatalt, tehát Sára Botondékat is köti Karácsony Gergely javaslata, miszerint Tüttő Katát javasolta a pozícióra. Csak abban az esetben lenne kizáró ok Tüttő megválasztása, ha vele szemben törvényben meghatározott kizáró ok merülne fel.

Borítókép: Karácsony Gergely (Fotó: Ladóczki Balázs)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelekmagyarország

Nekünk Mohács kell?

Bogár László avatarja

Miként sikerült a legkisebb rosszból a legnagyobb rossz rémképét legyártani a magyar választók számára pontosan akkor, amikor a globális hatalmi rendszer tektonikai átalakulása pillanatok alatt ledarálhat egy olyan jelentéktelen helyet, mint Magyarország?

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
