Tiszás helyettest szeretne Karácsony Gergely

Karácsony Gergely a Tisza Párt választási győzelmét követően máris megkezdte a közeledést. A főpolgármester arról beszélt az ATV műsorában, hogy szeretne egy tiszás helyettest maga mellé, és ezt már jelezte a párt fővárosi frakciójának.

Azt szeretném, ha lenne egy tiszás helyettesem

– közölte a főpolgármester.

Karácsony Gergely arról is beszélt, egyelőre nem egyeztetett személyesen a leendő miniszterelnökkel, de előbb-utóbb nyilván sort kerítenek rá.

Mint ismert, a főpolgármester-helyettes megválasztása már csaknem két éve húzódik a fővárosban. Az ügy legutolsó fejleménye az volt, hogy a Fővárosi Törvényszék felszólította Sára Botond főispánt, hogy

Tüttő Katát jelölje főpolgármester-helyettesnek.

A jogerős ítéletben az áll, hogy a főispán „tegyen eleget akként, hogy a főpolgármester által a Fővárosi Közgyűlés 2025. november 26. napi ülésére benyújtott előterjesztésében foglaltak szerint a főpolgármester-helyettesnek javasolt fővárosi közgyűlési tagot megválasztó közgyűlési határozatot pótolja”. A végzés ellen fellebbezni már nem lehet.

A bíróság szerint a kormányhivatalt, tehát Sára Botondékat is köti Karácsony Gergely javaslata, miszerint Tüttő Katát javasolta a pozícióra. Csak abban az esetben lenne kizáró ok Tüttő megválasztása, ha vele szemben törvényben meghatározott kizáró ok merülne fel.