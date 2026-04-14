Magyar Pétertisza pártkirály júliaVálasztás 2026költségvetés

Nem kell félni, nem fog fájni? Magyar Péter szakértője már most magyarázza a várható tiszás megszorításokat

Még át sem vette a kormányzást és nem ismeri a költségvetést a Tisza, de a párthoz köthető szakértők már most előremenekülnek és magyarázzák a minden bizonnyal nem túl fényesnek ígérkező bizonyítványt. A Magyar Péterék holdudvarához tartozó Király Júlia, a Nemzeti Bank volt alelnöke a Klubrádióban a „kiürített államkasszáról”, az olcsó orosz olajról való leválásról és adóemelésekről beszélt.

Magyar Nemzet
2026. 04. 14. 11:12
Fotó: Arpad Kurucz
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Valószínűleg még lesznek meglepetések – mondta a Klubrádióban Király Júlia, a Nemzeti Bank volt alelnöke a költségvetéssel kapcsolatban. A Magyar Péterék politikai holdudvarához tartozó közgazdász már előre magyarázza a bizonyítványt. Szerinte a Tisza nem tud mást tenni, mint ebben az évben épp hogy megfogni, hogy ne omoljon össze a költségvetés, és utána felépíteni egy „normális országot egy normális költségvetéssel”. Úgy véli, hogy brutálisan kiürítették a kasszát. Hogy ezt az állítást mire alapozza, az nem derült ki a műsorból.

Király Júlia, az MNB volt alelnöke Forrás: Ellenpont

Király Júlia korábban a rezsicsökkentés megszüntetéséről és a többkulcsos adó bevezetéséről beszélt, úgy vélekedett, hogy a két tiszás szakember, Kármán András és Kapitány István „együttműködve egy normális, finanszírozható piacgazdaságot fognak felépíteni”. Ez azért is érdekes, mert Kármán és Kapitány is a globális multinacionális cégektől ejtőernyőzött a Tiszába: Kármán az Erste bank volt vezetője, Kapitány pedig, aki a párt gazdaságiminiszter-jelöltje, a Shell egyik topvezetője volt, előbbi a bankadó eltörlése, utóbbi az olcsó orosz olajról való leválás mellett érvelt, ami 1000 forintos üzemanyagárat eredményezne. 

Az olcsó orosz olaj mítoszával most fekete-fehéren le lehet számolni, és ki fog derülni, hogy ahogy Európában minden ország meg tudta oldani olcsóbban, mint Magyarország, mi is meg fogjuk tudni oldani olcsóban, mint eddig

 – jelentette ki Király az interjúban, ezzel ráerősítve a kiszivárgott tiszás gazdaságtervben szereplő állításokra. 

Figyelemre méltó, és a rossz emlékű gyurcsányi kijelentést, miszerint „nem kell félni, nem fog fájni” idézi fel az adóterhek növelésére vonatkozó kijelentése is, amellyel a magyar családokat sújtanák. 

„Biztos, hogy lesznek olyan lépések, amik fájni fognak itt meg ott, de összességében működőképesebb gazdaság lesz, nem nagyobb, hanem jobban szétosztott terhekkel” – fogalmazott, hozzátéve, hogy véleménye szerint ez igazságosabb adóterhelést és igazságosabb jövedelemosztást jelent majd. 

A Tisza programjában számos kecsegtető ígéret szerepelt, többek közt olcsó üzemanyag, csökkentett adók – Magyar Péter pedig az fogadta meg a választóinak, hogy ezeket mind számon lehet majd kérni. Az Ellenpont csokorba gyűjtötte a 10+11 vállalást, és cikksorozatban veszi górcső alá a következőkben. Arról is cikkeztünk, hogy a Tisza Párt elnöke az uniós források hazahozatalával kampányolt, de ehhez teljesítenie kell a brüsszeli elvárásokat: az Európai Bizottság 27 pontos követelményrendszert dolgozott ki, amit teljesítenie kell az új magyar kormánynak ahhoz, hogy a befagyasztott 35 milliárd eurót megkapja. 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MW)


További játékainkhoz kattintson ide!

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekorbán viktor

Megbukott a baloldal egyik legnagyobb kamuja, kiderült az igazság

Csépányi Balázs avatarja

Ennyit erről.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
