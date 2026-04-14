Nem kell félni, nem fog fájni? Magyar Péter szakértője már most magyarázza a várható tiszás megszorításokat

– Valószínűleg még lesznek meglepetések – mondta a Klubrádióban Király Júlia, a Nemzeti Bank volt alelnöke a költségvetéssel kapcsolatban. A Magyar Péterék politikai holdudvarához tartozó közgazdász már előre magyarázza a bizonyítványt. Szerinte a Tisza nem tud mást tenni, mint ebben az évben épp hogy megfogni, hogy ne omoljon össze a költségvetés, és utána felépíteni egy „normális országot egy normális költségvetéssel”. Úgy véli, hogy brutálisan kiürítették a kasszát. Hogy ezt az állítást mire alapozza, az nem derült ki a műsorból.

Király Júlia korábban a rezsicsökkentés megszüntetéséről és a többkulcsos adó bevezetéséről beszélt, úgy vélekedett, hogy a két tiszás szakember, Kármán András és Kapitány István „együttműködve egy normális, finanszírozható piacgazdaságot fognak felépíteni”. Ez azért is érdekes, mert Kármán és Kapitány is a globális multinacionális cégektől ejtőernyőzött a Tiszába: Kármán az Erste bank volt vezetője, Kapitány pedig, aki a párt gazdaságiminiszter-jelöltje, a Shell egyik topvezetője volt, előbbi a bankadó eltörlése, utóbbi az olcsó orosz olajról való leválás mellett érvelt, ami 1000 forintos üzemanyagárat eredményezne.

Az olcsó orosz olaj mítoszával most fekete-fehéren le lehet számolni, és ki fog derülni, hogy ahogy Európában minden ország meg tudta oldani olcsóbban, mint Magyarország, mi is meg fogjuk tudni oldani olcsóban, mint eddig

– jelentette ki Király az interjúban, ezzel ráerősítve a kiszivárgott tiszás gazdaságtervben szereplő állításokra.

Figyelemre méltó, és a rossz emlékű gyurcsányi kijelentést, miszerint „nem kell félni, nem fog fájni” idézi fel az adóterhek növelésére vonatkozó kijelentése is, amellyel a magyar családokat sújtanák.

„Biztos, hogy lesznek olyan lépések, amik fájni fognak itt meg ott, de összességében működőképesebb gazdaság lesz, nem nagyobb, hanem jobban szétosztott terhekkel” – fogalmazott, hozzátéve, hogy véleménye szerint ez igazságosabb adóterhelést és igazságosabb jövedelemosztást jelent majd.

A Tisza programjában számos kecsegtető ígéret szerepelt, többek közt olcsó üzemanyag, csökkentett adók – Magyar Péter pedig az fogadta meg a választóinak, hogy ezeket mind számon lehet majd kérni. Az Ellenpont csokorba gyűjtötte a 10+11 vállalást, és cikksorozatban veszi górcső alá a következőkben. Arról is cikkeztünk, hogy a Tisza Párt elnöke az uniós források hazahozatalával kampányolt, de ehhez teljesítenie kell a brüsszeli elvárásokat: az Európai Bizottság 27 pontos követelményrendszert dolgozott ki, amit teljesítenie kell az új magyar kormánynak ahhoz, hogy a befagyasztott 35 milliárd eurót megkapja.