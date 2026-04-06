Tűz ütött ki egy mezőgazdasági épületben Kétegyházán

Kigyulladt egy mintegy százötven négyzetméteres mezőgazdasági épület a Békés vármegyei településen. A tüzet a gyulai és békéscsabai hivatásos tűzoltók oltották el, a lángok nem terjedtek át arra a különálló helyiségre, ahol nagy mennyiségű műtrágyát tárolt a tulajdonos.

Magyar Nemzet
2026. 04. 06. 21:11
Illusztráció Fotó: belizar Forrás: Shutterstock
Tűz ütött ki egy nagyjából százötven négyzetméteres mezőgazdasági épületben a Békés vármegyei Kétegyházán, a tűzoltók megfékezték a tüzet, már az utómunkálatoknál tartanak – közölte a katasztrófavédelem hétfőn este a honlapján.

Fire flames with smoke isolated on black background, Alpha red flames.
A felvétel illusztráció (Fotó: Aymane Guazlen / Shutterstock)

A közlemény szerint az Erkel utcai épületben traktorgumikat tárolnak, illetve egy különálló helyiségben nagy mennyiségben van műtrágya, de oda a lángok nem terjedtek át.

A tüzet gyulai és békéscsabai hivatásos tűzoltók a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával oltották. 

Hozzátették, előbb csak az épületen kívülről dolgoztak, majd miután az áramszolgáltató munkatársai áramtalanították a létesítményt, habsugarakkal oltották az égő traktorgumikat.

A tűzoltók megérkezése előtt a tulajdonos egy-egy oxigén-, illetve acetilénpalackot kivitt a létesítményből – közölték.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
