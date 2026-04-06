Tűz ütött ki egy mezőgazdasági épületben Kétegyházán

Tűz ütött ki egy nagyjából százötven négyzetméteres mezőgazdasági épületben a Békés vármegyei Kétegyházán, a tűzoltók megfékezték a tüzet, már az utómunkálatoknál tartanak – közölte a katasztrófavédelem hétfőn este a honlapján.

A közlemény szerint az Erkel utcai épületben traktorgumikat tárolnak, illetve egy különálló helyiségben nagy mennyiségben van műtrágya, de oda a lángok nem terjedtek át.

A tüzet gyulai és békéscsabai hivatásos tűzoltók a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával oltották.

Hozzátették, előbb csak az épületen kívülről dolgoztak, majd miután az áramszolgáltató munkatársai áramtalanították a létesítményt, habsugarakkal oltották az égő traktorgumikat.

A tűzoltók megérkezése előtt a tulajdonos egy-egy oxigén-, illetve acetilénpalackot kivitt a létesítményből – közölték.