Orbán Viktor húsvéti videója: édesanyja gyermekkori emlékeket idézett fel + videó

Meghitt, családi hangulatú húsvéti videót osztott meg Orbán Viktor, amelyben unokái élén érkezik locsolkodni édesanyjához. A miniszterelnök édesanyja a felvételben felidézi, hogy fia gyerekkora óta egyetlen húsvétot sem hagyott ki, és arról is mesél, hogyan járt locsolkodni a faluban a többi gyerekkel.

Magyar Nemzet
2026. 04. 06. 20:10
Forrás: Orbán Viktor/Facebook
„Mama csak egy van. A húsvéti rakott krumplinál pedig nincs jobb. Remélem, marad belőle” – írta közösségi oldalára feltöltött videójához a magyar miniszterelnök.

A videó elején Orbán Viktor érkezik unokái élén locsolkodni az édesanyjához, akitől megtudhatjuk: nem volt olyan, hogy a fia kihagyott volna egy Húsvétot is. 

Azt is elmesélte, hogy a miniszterelnök kisfiúként a többi gyerekkel indult el locsolkodni a faluban, mindenki egy kis kosárkát vitt magával, és abba gyűjtötték a kapott festett tojást. 

Amikből aztán – mesélte nevetve az édesanya – másnap rakottkrumpli-alapanyag lett. 

Ahogy arról lapunk is beszámolt , Orbán Viktor unokáival látogatta meg az édesanyját, akinek otthonában csokinyuszik várták a locsolkodókat.

Borítókép: Orbán Viktor (Forrás: Facebook)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
