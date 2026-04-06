Orbán Viktor húsvéti videója: édesanyja gyermekkori emlékeket idézett fel + videó

„Mama csak egy van. A húsvéti rakott krumplinál pedig nincs jobb. Remélem, marad belőle” – írta közösségi oldalára feltöltött videójához a magyar miniszterelnök.

A videó elején Orbán Viktor érkezik unokái élén locsolkodni az édesanyjához, akitől megtudhatjuk: nem volt olyan, hogy a fia kihagyott volna egy Húsvétot is.

Azt is elmesélte, hogy a miniszterelnök kisfiúként a többi gyerekkel indult el locsolkodni a faluban, mindenki egy kis kosárkát vitt magával, és abba gyűjtötték a kapott festett tojást.

Amikből aztán – mesélte nevetve az édesanya – másnap rakottkrumpli-alapanyag lett.

Ahogy arról lapunk is beszámolt , Orbán Viktor unokáival látogatta meg az édesanyját, akinek otthonában csokinyuszik várták a locsolkodókat.