A locsolkodás nem maradhat el: így telt a húsvéthétfő Orbán Viktoréknál + videó

„Fülöppel, Bercivel és Zsigával meglátogattuk a Mamát. Történjék bármi, a locsolkodás nem maradhat el” – írta közösségi oldalán Orbán Viktor. A miniszterelnök egy videót is feltöltött, amelyen láthatjuk, hogyan érkezett meg az édesanyjához három unokájával locsolkodni.

– Húsvét szép hajnalán gyöngyharmatot szedtem, feltámadás örömére locsolkodni jöttem. Akit ezzel meglocsolok, áldja meg a Jóisten! Szabad-e locsolni? – mondta locsolóversét dédnagymamájának az egyik gyermek, majd átvették az ajándék csokinyuszikat a kormányfő édesanyjától.

Orbán Viktor videója tarol a neten, fél óra alatt több mint 16 ezren lájkolták, vagy reagáltak rá pozitívan.

A kommentszekcióban Talabér Krisztián, a Magyar Társadalomkutató kutatási igazgatója szellemesen megjegyezte: „Aki ennyi munka mellett is talál időt arra, hogy törődjön az unokáival és rendszeresen meglátogassa a szüleit, az csak jó ember lehet. Amolyan miniszterelnöknek való”.