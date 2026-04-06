Orbán Viktor: A melónak vége, irány locsolkodni + videó

„A melót elvégeztük. A locsolás nem maradhat el, megígértem a gyerekeknek. Irány a Mama!” – írta közösségi oldalán Orbán Viktor. A miniszterelnök egy videót is feltöltött, amelyben az unokáit köszönti a kapuban, akikkel locsolkodni indult.

Orbán Viktor megjegyezte: jó döntés volt, hogy hajnalban elment a kiskundorozsmai telepre, megnézte a gázvezeték átjátszó állomást. – Minden rendben van, beszéltünk a katonákkal, nyugodt húsvétunk lesz, és elmegyünk locsolni.

Megígértem a gyerekeknek, elmegyünk, meglocsoljuk az édesanyámat

– mondta a kormányfő.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, terrortámadást hiúsítottak meg a magyar határnál a szerb hatóságok vasárnap. Nagy romboló erejű bombát és annak működésbe hozásához szükséges gyutacsokat találtak Szerbiában a magyar határ közelében. Alekszandar Vucsics szerb elnök tájékoztatott, hogy a nyomkereső kutyák, a katonaság és a rendőrség a Török Áramlat gázvezetéktől néhány száz méterre két hátizsákot és két nagy csomag robbanóanyagot talált, emellett más nyomokra is bukkant.

Az incidens súlyossága miatt Orbán Viktor miniszterelnök azonnal összehívta a Védelmi Tanácsot, a támadás sikere esetén ugyanis Magyarország és a Vajdaság gázellátása veszélybe került volna. Emiatt ment hajnalban a kormányfő Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel a kiskundorozsmai telepre, hogy meggyőződjön arról: nincs veszélyben a gázellátás. A Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszának katonai védelmét megerősítették. A helyszínen tartott sajtótájékoztatóján a miniszterelnök azt mondta, Magyarország energiaellátása biztonságban van, ebből nem lehet kampánykérdést csinálni.