Orbán Viktor: A melónak vége, irány locsolkodni + videó

Orbán Viktor: A melónak vége, irány locsolkodni

Mára végzett a munkával Orbán Viktor, elindult unokáival locsolkodni. A miniszterelnöknek a húsvéthétfő sem telt munka nélkül: hajnalban elment a kiskundorozsmai telepre, megnézte a gázvezeték átjátszó állomást. A Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszának katonai védelmét megerősítették, a miniszterelnök pedig kijelentette: Magyarország energiaellátása biztonságban van, ebből pedig nem lehet kampánykérdést csinálni.

Magyar Nemzet
2026. 04. 06. 16:11
„A melót elvégeztük. A locsolás nem maradhat el, megígértem a gyerekeknek. Irány a Mama!” – írta közösségi oldalán Orbán Viktor. A miniszterelnök egy videót is feltöltött, amelyben az unokáit köszönti a kapuban, akikkel locsolkodni indult. 

Orbán Viktor megjegyezte: jó döntés volt, hogy hajnalban elment a kiskundorozsmai telepre, megnézte a gázvezeték átjátszó állomást. – Minden rendben van, beszéltünk a katonákkal, nyugodt húsvétunk lesz, és elmegyünk locsolni. 

Megígértem a gyerekeknek, elmegyünk, meglocsoljuk az édesanyámat 

– mondta a kormányfő.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, terrortámadást hiúsítottak meg a magyar határnál a szerb hatóságok vasárnap. Nagy romboló erejű bombát és annak működésbe hozásához szükséges gyutacsokat találtak Szerbiában a magyar határ közelében. Alekszandar Vucsics szerb elnök tájékoztatott, hogy a nyomkereső kutyák, a katonaság és a rendőrség a Török Áramlat gázvezetéktől néhány száz méterre két hátizsákot és két nagy csomag robbanóanyagot talált, emellett más nyomokra is bukkant.

Az incidens súlyossága miatt Orbán Viktor miniszterelnök azonnal összehívta a Védelmi Tanácsot, a támadás sikere esetén ugyanis Magyarország és a Vajdaság gázellátása veszélybe került volna. Emiatt ment hajnalban a kormányfő Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel a kiskundorozsmai telepre, hogy meggyőződjön arról: nincs veszélyben a gázellátás. A Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszának katonai védelmét megerősítették. A helyszínen tartott sajtótájékoztatóján a miniszterelnök azt mondta, Magyarország energiaellátása biztonságban van, ebből nem lehet kampánykérdést csinálni.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)


Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
