Trump újra teljes támogatásáról biztosította a miniszterelnököt: „Menjetek és szavazzatok Orbán Viktorra!"

Újabb bizonyíték: a tiszás jelölt pedofilügyének több sértettje is volt

Újabb bizonyító erejű dokumentum birtokába jutott a Délmagyar szerkesztősége Gajda Attila pedofilbotrányával összefüggésben. A Tisza Párt egyik csongrádi jelöltje ellen nem csupán 2013-ban, hanem egy másik ügyben egy évvel később, 2014-ben is nyomozást indított a szerb ügyészség gyerekkel való közösülés gyanúja miatt.

A Délmagyar birtokába került újabb dokumentum szerint nemcsak 2013-ban, hanem 2014-ben is nyomozást rendelt el a szerb ügyészség Gajda Attila ellen kiskorú ellen elkövetett szeméremsértés alapos gyanúja miatt. Ezt a büntetőeljárást is, hasonlóan a másikhoz, a szerb büntető törvénykönyv 180. paragrafusa alapján rendelte el a hatóság. A szóban forgó szakasz a gyermekekkel való közösülés bűncselekményének elemeit határozza meg és így szól: „Aki közösülést követ el, vagy annak megfelelő cselekményt tesz gyermekkel szemben, az öttől tizenkét évig terjedő börtönbüntetéssel sújtandó.” Erről a Magyar Nemzet is beszámolt.

A Délmagyar annyit megtudott, hogy a második eljárásban egy lány volt a sértett. 

Gajda Attila ellen korábban a szerb hatóságok két nyomozást bizonyosan elrendeltek.

A szerb jogszabályok szerint az ilyen és ehhez hasonló büntetőeljárások megindításáról a sértetteket kötelező értesíteni. Ez történt mindkét ügyben, egyebek mellett ilyen dokumentumot tartalmaznak a Délmagyar szerkesztőségéhez eljuttatott iratok. A lap kikérte egy jogi szakértő véleményét is. Az ügyvéd egyrészt kifejtette, hogy a szerb jogrend kiemelten kezeli, üldözi a kiskorúak elleni bűncselekményeket. Mint elmondta, az ottani szabályok nem határozzák meg külön bűncselekményként a pedofíliát, ellenben tiltanak számos olyan cselekményt, amely kiskorúak szexuális szabadsága ellen irányul. Hozzátette: a szerb büntetőjog minden 14 év alattit gyerekként kezel.

Az ügyvéd beszélt arról az ügyészségi iratról is, amely bemutatásra került. A szakember elmondta: minden esetben, ha büntetőeljárás indul, ennek tényéről, vagyis az eljárás megindulásáról értesítik a sértettet. Ez a dokumentum azt bizonyítja, hogy a gyanúsítottat mivel gyanúsították meg, és azt is, hogy mikor indult meg a büntetőeljárás.

Gajda Attila jelenleg részt vesz a Tisza oktatási programjának kidolgozásában.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
