Újabb bizonyíték: a tiszás jelölt pedofilügyének több sértettje is volt

A Délmagyar birtokába került újabb dokumentum szerint nemcsak 2013-ban, hanem 2014-ben is nyomozást rendelt el a szerb ügyészség Gajda Attila ellen kiskorú ellen elkövetett szeméremsértés alapos gyanúja miatt. Ezt a büntetőeljárást is, hasonlóan a másikhoz, a szerb büntető törvénykönyv 180. paragrafusa alapján rendelte el a hatóság. A szóban forgó szakasz a gyermekekkel való közösülés bűncselekményének elemeit határozza meg és így szól: „Aki közösülést követ el, vagy annak megfelelő cselekményt tesz gyermekkel szemben, az öttől tizenkét évig terjedő börtönbüntetéssel sújtandó.” Erről a Magyar Nemzet is beszámolt.

A Délmagyar annyit megtudott, hogy a második eljárásban egy lány volt a sértett.

A szerb jogszabályok szerint az ilyen és ehhez hasonló büntetőeljárások megindításáról a sértetteket kötelező értesíteni. Ez történt mindkét ügyben, egyebek mellett ilyen dokumentumot tartalmaznak a Délmagyar szerkesztőségéhez eljuttatott iratok. A lap kikérte egy jogi szakértő véleményét is. Az ügyvéd egyrészt kifejtette, hogy a szerb jogrend kiemelten kezeli, üldözi a kiskorúak elleni bűncselekményeket. Mint elmondta, az ottani szabályok nem határozzák meg külön bűncselekményként a pedofíliát, ellenben tiltanak számos olyan cselekményt, amely kiskorúak szexuális szabadsága ellen irányul. Hozzátette: a szerb büntetőjog minden 14 év alattit gyerekként kezel.

Magyar Péter és Gajda Attila Fotó: Facebook

Az ügyvéd beszélt arról az ügyészségi iratról is, amely bemutatásra került. A szakember elmondta: minden esetben, ha büntetőeljárás indul, ennek tényéről, vagyis az eljárás megindulásáról értesítik a sértettet. Ez a dokumentum azt bizonyítja, hogy a gyanúsítottat mivel gyanúsították meg, és azt is, hogy mikor indult meg a büntetőeljárás.

Gajda Attila jelenleg részt vesz a Tisza oktatási programjának kidolgozásában.