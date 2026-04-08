Rendkívüli

Orbán Viktor: Magyarországnak olyan kormányra van szüksége, ami megvédi a családokat, a megfizethető üzemanyagot és az olcsó rezsit! + videó

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 682,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -87,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 790,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -175,2 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Magyar PéterVálasztás 2026Gajda Attila

Azonnal tisztáznia kell magát a Tisza jelöltjének, aki ellen pedofil bűncselekmény miatt indult eljárás

A Fidesz szegedi szervezete felszólította Gajda Attilát, a Tisza Párt jelöltjét a vele szemben felmerült vádak azonnali, nyilvános tisztázásra. A Tisza Párt egyik csongrádi jelöltje ellen évekkel ezelőtt az újvidéki főügyészség gyermekkel való közösülés miatt indított eljárást. Érdemes megjegyezni, hogy Gajda Attila a róla szóló információk megjelenése óta eltűnt a közösségi oldaláról.

Magyar Nemzet
2026. 04. 08. 20:35
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„A Fidesz szegedi szervezete felszólítja Gajda Attilát, a Tisza Párt jelöltjét a vele szemben felmerült vádak azonnali, nyilvános tisztázására!” – írja közleményében a párt.

Magyar Péter, Gajda Attila, Pedofília, jelölt
A Szerb Köztársaság Felsőbb Ügyészsége – Újvidék hivatalos irata (Forrás: Délmagyarország)

Mint írják, megdöbbenéssel fogadták a mai napon Gajda Attilával, a Tisza Párt jelöltjével kapcsolatban nyilvánosságra került információkat, miszerint kiskorúakkal szemben elkövetett pedofil bűncselekményben érintett lehet. Korábban beszámoltunk róla, a Tisza Párt egyik csongrádi jelöltje ellen évekkel ezelőtt az újvidéki főügyészség gyermekkel való közösülés miatt indított eljárást. Hogy mi lett a Gajdával szemben indított büntetőeljárás vége, a Délmagyarországnak nem sikerült megtudnia. Kérdésekkel fordultak a Tisza Párt sajtóosztályához, azonban a párt érdemi válasz helyett ezt az üzenetet küldte: „Ahogyan az elmúlt napokban kiderült, hogy a titkosszolgálatok és az Alkotmányvédelmi Hivatal bárkit meg tud gyanúsítani alaptalan vádakkal, úgy most már azt is látjuk, hogy a propaganda is ugyanehhez az eszközhöz nyúl.”

Maga az érintett, az 54 éves Gajda Attila is hallgatott az ügyben, amikor a lap felkereste. Nem sokkal később a közösségi oldalán tagadta, hogy eljárás indult volna ellene.

A szegedi Fidesz felszólította Gajda Attilát, hogy:

  • haladéktalanul tegyen részletes nyilatkozatot az üggyel kapcsolatban,
  • bocsássa rendelkezésre az ügyre vonatkozó releváns információkat,
  • amennyiben a vádak megalapozottak, azonnal távozzon a közéletből!

Érdemes megjegyezni, hogy amióta napvilágot látott Gajda Attiláról a fenti információ, azóta teljesen eltűnt közösségi oldaláról, holott előtte óránként, vagy még gyakrabban posztolt minden nap, most azonban szerda délelőtt fél tíz óta egyetlen bejegyzést sem tett közzé.

Borítókép: Gajda Attila (Forrás: Facebook)

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Tovább az összes cikkhez chevron-right

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu