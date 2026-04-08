Azonnal tisztáznia kell magát a Tisza jelöltjének, aki ellen pedofil bűncselekmény miatt indult eljárás

„A Fidesz szegedi szervezete felszólítja Gajda Attilát, a Tisza Párt jelöltjét a vele szemben felmerült vádak azonnali, nyilvános tisztázására!” – írja közleményében a párt.
Mint írják, megdöbbenéssel fogadták a mai napon Gajda Attilával, a Tisza Párt jelöltjével kapcsolatban nyilvánosságra került információkat, miszerint kiskorúakkal szemben elkövetett pedofil bűncselekményben érintett lehet. Korábban beszámoltunk róla, a Tisza Párt egyik csongrádi jelöltje ellen évekkel ezelőtt az újvidéki főügyészség gyermekkel való közösülés miatt indított eljárást. Hogy mi lett a Gajdával szemben indított büntetőeljárás vége, a Délmagyarországnak nem sikerült megtudnia. Kérdésekkel fordultak a Tisza Párt sajtóosztályához, azonban a párt érdemi válasz helyett ezt az üzenetet küldte: „Ahogyan az elmúlt napokban kiderült, hogy a titkosszolgálatok és az Alkotmányvédelmi Hivatal bárkit meg tud gyanúsítani alaptalan vádakkal, úgy most már azt is látjuk, hogy a propaganda is ugyanehhez az eszközhöz nyúl.”
Maga az érintett, az 54 éves Gajda Attila is hallgatott az ügyben, amikor a lap felkereste. Nem sokkal később a közösségi oldalán tagadta, hogy eljárás indult volna ellene.
A szegedi Fidesz felszólította Gajda Attilát, hogy:
- haladéktalanul tegyen részletes nyilatkozatot az üggyel kapcsolatban,
- bocsássa rendelkezésre az ügyre vonatkozó releváns információkat,
- amennyiben a vádak megalapozottak, azonnal távozzon a közéletből!
Érdemes megjegyezni, hogy amióta napvilágot látott Gajda Attiláról a fenti információ, azóta teljesen eltűnt közösségi oldaláról, holott előtte óránként, vagy még gyakrabban posztolt minden nap, most azonban szerda délelőtt fél tíz óta egyetlen bejegyzést sem tett közzé.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!