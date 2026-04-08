Azonnal tisztáznia kell magát a Tisza jelöltjének, aki ellen pedofil bűncselekmény miatt indult eljárás

„A Fidesz szegedi szervezete felszólítja Gajda Attilát, a Tisza Párt jelöltjét a vele szemben felmerült vádak azonnali, nyilvános tisztázására!” – írja közleményében a párt.

A Szerb Köztársaság Felsőbb Ügyészsége – Újvidék hivatalos irata (Forrás: Délmagyarország)

Mint írják, megdöbbenéssel fogadták a mai napon Gajda Attilával, a Tisza Párt jelöltjével kapcsolatban nyilvánosságra került információkat, miszerint kiskorúakkal szemben elkövetett pedofil bűncselekményben érintett lehet. Korábban beszámoltunk róla, a Tisza Párt egyik csongrádi jelöltje ellen évekkel ezelőtt az újvidéki főügyészség gyermekkel való közösülés miatt indított eljárást. Hogy mi lett a Gajdával szemben indított büntetőeljárás vége, a Délmagyarországnak nem sikerült megtudnia. Kérdésekkel fordultak a Tisza Párt sajtóosztályához, azonban a párt érdemi válasz helyett ezt az üzenetet küldte: „Ahogyan az elmúlt napokban kiderült, hogy a titkosszolgálatok és az Alkotmányvédelmi Hivatal bárkit meg tud gyanúsítani alaptalan vádakkal, úgy most már azt is látjuk, hogy a propaganda is ugyanehhez az eszközhöz nyúl.”

Maga az érintett, az 54 éves Gajda Attila is hallgatott az ügyben, amikor a lap felkereste. Nem sokkal később a közösségi oldalán tagadta, hogy eljárás indult volna ellene.

A szegedi Fidesz felszólította Gajda Attilát, hogy:

haladéktalanul tegyen részletes nyilatkozatot az üggyel kapcsolatban,

bocsássa rendelkezésre az ügyre vonatkozó releváns információkat,

amennyiben a vádak megalapozottak, azonnal távozzon a közéletből!

Érdemes megjegyezni, hogy amióta napvilágot látott Gajda Attiláról a fenti információ, azóta teljesen eltűnt közösségi oldaláról, holott előtte óránként, vagy még gyakrabban posztolt minden nap, most azonban szerda délelőtt fél tíz óta egyetlen bejegyzést sem tett közzé.