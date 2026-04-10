Világrekordot döntött Reviczky Gábor, ennek kapcsán üzent Orbán Viktornak

Reviczky Gábor színművész figyelemre méltó bejelentést tett a digitális polgári kör oldalán.

A művész harminc éve játszik A dzsungel könyve című előadásban, amelyből már az 1500. előadáson is túl vannak – ez egyúttal új magyar zenés színházi rekord.

Reviczky ennél is különlegesebb teljesítménye azonban Molière A képzelt beteg című darabjához kötődik, amelyet huszonöt éve játszik folyamatosan. Ez a produkció nem csupán magyar vagy európai, hanem egyenesen világrekord.

A színész a szakmai sikerek kapcsán üzent a választásokkal kapcsolatban is: hasonló rekordokat kíván Orbán Viktor miniszterelnöknek és a Fidesz–KDNP kormányának.