Magyar Péter szerint „mindig olyan jó látni, amikor a politikusok lógnak a lámpaoszlopon”

A Tisza Párt elnöke élő adásban, hívei körében beszélt arról, mennyire tetszetős számára a lámpavasra akasztott politikusok látványa.

Munkatársunktól
2026. 04. 10. 16:47
A Tisza párt vezetője egy kiszivárgott friss hangfelvételen beismerte: g*ci nagy háború várható
A kampány hajrájában Magyar Péter mindent megtesz annak érdekében, hogy pattanásig feszítse a közhangulatot. A Tisza Párt elnöke ezúttal a lámpavasra akasztott politikusok tetszetős látványáról beszélt Ráckevén tartott fórumán a híveinek, miközben a helyi kormánypárti jelöltet, Bóna Zoltánt ócsárolta.

Mindig olyan jó látni, amikor lógnak a politikusok a lámpaoszlopon, ez valami ilyen furcsa magyar szokás

– jelentette ki Magyar Péter. A pártelnök kijelentésén még a megjelent tiszások is csak kényszeredetten nevettek. 

Nem ez volt az első eset

Magyar Péter politikai pályafutása az elmúlt két évben szinte folyamatosan az erőszakos és botrányos kijelentéseitől volt hangos. A Tisza Párt elnöke a napokban Békés vármegyében Dankó Bélához, a Fidesz–KDNP országgyűlési képviselőjéhez, jelöltjéhez címezve azt mondta, 

Nem tudom, mindig van egy diszkrét bája annak, amikor egy politikus lámpaoszlopon lóg…

A Tisza Pártnak és Magyar Péternek köszönhetően a kormánypárti szimpatizánsoknak és politikusoknak is folyamatos gyűlölethullámmal kell szembesülniük a kampányban. 

Ez már több mint a tizedik kampányom itt, a kerületben, de én ilyen gyűlöletet még nem láttam

– mondta a Fidesz XV. kerületi irodájának munkatársa, amikor meglátta, hogy Németh Balázs plakátból kivágott mását a nyakánál fogva felakasztották az épület falára.

– Nehéz erre azért mit mondani. Nagyon nem lepődünk meg, hiszen két éve hergeli, uszítja az ellenzéket Magyar Péter, látjuk, hogy mi zajlik a közösségi oldalakon – emlékeztetett a Fidesz-frakció szóvivője, a választókerület képviselőjelöltje.

Néhány hete tiszás verőlegények támadtak a Megafonnak drónfotókat készítő fiatalemberre. Később kiderült: Tóth Tamás, a Tisza országgyűlési képviselőjelöltje, a párt országos listájának 45. helyezettje is tagja volt annak a bandának, amely a támadást elkövette. 

Nem ezek voltak azonban az első agresszív fellépések a Tisza Párt részéről. Néhány hete például kigyúrt, kopasz tiszás aktivista inzultálta verbálisan Győrben a Fidesz standjánál dolgozó időseket. A történtekről készült felvételt maga az akcióban részt vevő férfi, Wunderlich Dániel, a Thanos Plein márka alapítója tette közzé a saját közösségi oldalán.

Hol van az 1,7 milliárd?

– ordította az idős aktivisták fülébe.  


Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Forrás: MTI)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
