Magyar Péter szerint „mindig olyan jó látni, amikor a politikusok lógnak a lámpaoszlopon”

A kampány hajrájában Magyar Péter mindent megtesz annak érdekében, hogy pattanásig feszítse a közhangulatot. A Tisza Párt elnöke ezúttal a lámpavasra akasztott politikusok tetszetős látványáról beszélt Ráckevén tartott fórumán a híveinek, miközben a helyi kormánypárti jelöltet, Bóna Zoltánt ócsárolta.

Mindig olyan jó látni, amikor lógnak a politikusok a lámpaoszlopon, ez valami ilyen furcsa magyar szokás

– jelentette ki Magyar Péter. A pártelnök kijelentésén még a megjelent tiszások is csak kényszeredetten nevettek.

Nem ez volt az első eset

Magyar Péter politikai pályafutása az elmúlt két évben szinte folyamatosan az erőszakos és botrányos kijelentéseitől volt hangos. A Tisza Párt elnöke a napokban Békés vármegyében Dankó Bélához, a Fidesz–KDNP országgyűlési képviselőjéhez, jelöltjéhez címezve azt mondta,

Nem tudom, mindig van egy diszkrét bája annak, amikor egy politikus lámpaoszlopon lóg…

A Tisza Pártnak és Magyar Péternek köszönhetően a kormánypárti szimpatizánsoknak és politikusoknak is folyamatos gyűlölethullámmal kell szembesülniük a kampányban.

Ez már több mint a tizedik kampányom itt, a kerületben, de én ilyen gyűlöletet még nem láttam

– mondta a Fidesz XV. kerületi irodájának munkatársa, amikor meglátta, hogy Németh Balázs plakátból kivágott mását a nyakánál fogva felakasztották az épület falára.

– Nehéz erre azért mit mondani. Nagyon nem lepődünk meg, hiszen két éve hergeli, uszítja az ellenzéket Magyar Péter, látjuk, hogy mi zajlik a közösségi oldalakon – emlékeztetett a Fidesz-frakció szóvivője, a választókerület képviselőjelöltje.

Néhány hete tiszás verőlegények támadtak a Megafonnak drónfotókat készítő fiatalemberre. Később kiderült: Tóth Tamás, a Tisza országgyűlési képviselőjelöltje, a párt országos listájának 45. helyezettje is tagja volt annak a bandának, amely a támadást elkövette.

Nem ezek voltak azonban az első agresszív fellépések a Tisza Párt részéről. Néhány hete például kigyúrt, kopasz tiszás aktivista inzultálta verbálisan Győrben a Fidesz standjánál dolgozó időseket. A történtekről készült felvételt maga az akcióban részt vevő férfi, Wunderlich Dániel, a Thanos Plein márka alapítója tette közzé a saját közösségi oldalán.

Hol van az 1,7 milliárd?

– ordította az idős aktivisták fülébe.



