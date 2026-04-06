Válogatás nélkül fenyegetnek mindenkit Magyar Péter hívei

Nem ismernek határt a tiszások, amikor fenyegetésről van szó. Válogatás nélkül nekiesnek mindenkinek, még a potenciális politikai szövetségeseiknek, a Demokratikus Koalíciónak és a Kutyapártnak is. De a kormánypárti szimpatizánsok és politikusok is folyamatosan szembesülnek a tiszások gyűlelethullámával.

Magyar Nemzet
2026. 04. 06. 15:12
Fotó: Muzslay Péter
Súlyosan fenyegetik a potenciális politikai szövetségeseiket Magyar Péterék. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegye első választókerületében induló DK-s Mészáros Dávid közösségi oldalán tudatta, hogy zsarolni és megfélemlíteni próbálják őt a tiszások. Az Indexnek részletesen nyilatkozott Mészáros az ügyben, aki közölte:

Tiszás háttéremberek, arra hivatkozva, hogy nekik felhatalmazásuk van a pártközpontból, megkeresik a DK-s politikusokat, hogy rávegyenek minket a visszalépésre. Nekem is volt ilyen személyes találkozóm, ahol burkoltan megfenyegettek: a Tisza kétharmadának érdekében teljes levonulást kérnek a DK-tól.

A DK-s politikus jelezte, hogy a Magyar Péter által megteremtett hangulat átjárja a mindennapjaikat, teljes mértékben a gyűlöletre építenek, és nem riadnak vissza semmitől. 

Hét-nyolc éve foglalkozom politikával, de ilyet én még nem tapasztaltam. Egy hatalomra törekvő párt azzal fenyeget, hogy kit és hogyan tesz tönkre, ez a legrosszabb időket idézi

– vélekedett Mészáros Dávid.

Márciusban arról számolt be Dobrev Klára, a DK elnöke, hogy alaptalan, sablonszöveggel benyújtott beadványokkal támadja a Tisza Párt és annak elnöke, személyesen Magyar Péter a Demokratikus Koalíció jelöltjeit.

Kutyaszorítóban az MKKP

De a Kutyapárt jelöltjeit és aktivistáit is folyamatosan érik verbális támadások, valamint fenyegetések a tiszások részéről. Nagy Dávid, a párt listavezetője az ATV Mérleg című műsorban elmondta:

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt már nem ajánlja a szimpatizánsainak, hogy egyéniben a Tisza Párt jelöltjeire szavazzanak.

Emellett Nagy Dávid bírálta a Tisza Pártot és annak elnökét, Magyar Pétert, amiért a Kutyapárt indulását támadták. Bár megjegyzendő, hogy azóta három MKKP-s egyéni jelölt is visszalépett a további küzdelmektől. Ennek kapcsán megjegyzendő, hogy nemrég lapunknak nyilatkozott egy, a Tisza elnökségével együtt dolgozó forrásunk, aki szerint mindenáron el akarják érni, hogy az áprilisi választásokon kizárólag a Tisza Párt és a Fidesz jelöltjei szerepeljenek a szavazólapon.

A nyomásgyakorlást a Tisza Párt a közösségi médiában is folytatja. Különböző profilokon keresztül ugyanis azt állítják, amennyiben a Kutyapárt nem lép vissza, úgy „veszélyezteti a kormányváltást”. Mindezzel persze a tiszások hamisnak tüntetik fel a saját maguk által promotált közvélemény-kutatásokat is, amelyek szerint pártjuk jelentős arányban vezet a kormánypártok előtt.

A kormánypártiakat is fenyegetik az agresszív tiszások

Ugyanakkor nem csak a potenciális szövetségeseket támadják durván a Tisza Párt hívei: a kormánypárti szimpatizánsoknak és politikusoknak is folyamatos gyűlölethullámmal kell szembesülniük. 

Ez már több mint a tizedik kampányom itt, a kerületben, de én ilyen gyűlöletet még nem láttam

– mondta a Fidesz XV. kerületi irodájának munkatársa, amikor meglátta, hogy Németh Balázs plakátból kivágott mását a nyakánál fogva felakasztották az épület falára.

– Nehéz erre azért mit mondani. Nagyon nem lepődünk meg, hiszen két éve hergeli, uszítja az ellenzéket Magyar Péter, látjuk, hogy mi zajlik a közösségi oldalakon – emlékeztetett a Fidesz-frakció szóvivője, a választókerület képviselőjelöltje.

Néhány hete tiszás verőlegények támadtak a Megafonnak drónfotókat készítő fiatalemberre. Később kiderült: Tóth Tamás, a Tisza országgyűlési képviselőjelöltje, a párt országos listájának 45. helyezettje is tagja volt annak a bandának, amely a támadást elkövette. 

Nem ezek voltak azonban az első agresszív fellépések a Tisza Párt részéről. Néhány hete például kigyúrt, kopasz tiszás aktivista inzultálta verbálisan Győrben a Fidesz standjánál dolgozó időseket. A történtekről készült felvételt maga az akcióban részt vevő férfi, Wunderlich Dániel, a Thanos Plein márka alapítója tette közzé a saját közösségi oldalán.

Hol van az 1,7 milliárd?

– ordította az idős aktivisták fülébe.  


Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Somogyi Hírlap/Muzslay Péter)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

