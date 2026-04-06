Válogatás nélkül fenyegetnek mindenkit Magyar Péter hívei

Súlyosan fenyegetik a potenciális politikai szövetségeseiket Magyar Péterék. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegye első választókerületében induló DK-s Mészáros Dávid közösségi oldalán tudatta, hogy zsarolni és megfélemlíteni próbálják őt a tiszások. Az Indexnek részletesen nyilatkozott Mészáros az ügyben, aki közölte:

Tiszás háttéremberek, arra hivatkozva, hogy nekik felhatalmazásuk van a pártközpontból, megkeresik a DK-s politikusokat, hogy rávegyenek minket a visszalépésre. Nekem is volt ilyen személyes találkozóm, ahol burkoltan megfenyegettek: a Tisza kétharmadának érdekében teljes levonulást kérnek a DK-tól.

A DK-s politikus jelezte, hogy a Magyar Péter által megteremtett hangulat átjárja a mindennapjaikat, teljes mértékben a gyűlöletre építenek, és nem riadnak vissza semmitől.

Hét-nyolc éve foglalkozom politikával, de ilyet én még nem tapasztaltam. Egy hatalomra törekvő párt azzal fenyeget, hogy kit és hogyan tesz tönkre, ez a legrosszabb időket idézi

– vélekedett Mészáros Dávid.

Márciusban arról számolt be Dobrev Klára, a DK elnöke, hogy alaptalan, sablonszöveggel benyújtott beadványokkal támadja a Tisza Párt és annak elnöke, személyesen Magyar Péter a Demokratikus Koalíció jelöltjeit.

Kutyaszorítóban az MKKP

De a Kutyapárt jelöltjeit és aktivistáit is folyamatosan érik verbális támadások, valamint fenyegetések a tiszások részéről. Nagy Dávid, a párt listavezetője az ATV Mérleg című műsorban elmondta:

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt már nem ajánlja a szimpatizánsainak, hogy egyéniben a Tisza Párt jelöltjeire szavazzanak.

Emellett Nagy Dávid bírálta a Tisza Pártot és annak elnökét, Magyar Pétert, amiért a Kutyapárt indulását támadták. Bár megjegyzendő, hogy azóta három MKKP-s egyéni jelölt is visszalépett a további küzdelmektől. Ennek kapcsán megjegyzendő, hogy nemrég lapunknak nyilatkozott egy, a Tisza elnökségével együtt dolgozó forrásunk, aki szerint mindenáron el akarják érni, hogy az áprilisi választásokon kizárólag a Tisza Párt és a Fidesz jelöltjei szerepeljenek a szavazólapon.