Az agresszív tiszások mindenkibe belekötnek, itt az újabb videó

Egyre agresszívebbek a tiszások, erről közölt egy újabb bizonyító erejű felvételt Bohár Dániel. A videóban az látható, hogy egy vállalkozó megkérte a tiszásokat, hogy szedjék le a matricáikat a magántulajdonáról. Az aktivisták először tagadták, hogy ők lettek volna, majd egyikük le is buktatta magát, amikor kijelentette, nem látta, hogy őt látta volna valaki. Miután a vállalkozó nem távozott, a tiszások előbb a hangjukat emelték fel, majd a kezüket is, hogy eltolják onnan a férfit.

Még a tiszásnak áll feljebb. Ez tényleg a legalja

– mondta a Megafon riportere, hozzátéve, hogy várja a további hasonló eseteket.