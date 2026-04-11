Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 696,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -101,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 809,3 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -194,3 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
vitályos eszterVálasztás 2026háborúorbán viktor

Vitályos Eszter az édesanyákhoz szólt: A gyermekeink jövőjéről döntünk a választáson

Az édesanyákhoz intézett üzenetet a választás előtt Vitályos Eszter. A kormányszóvivő szerint a szavazáson nemcsak magukért, hanem gyermekeik jövőjéért is döntenek a választók.

Magyar Nemzet
2026. 04. 11. 15:48
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Kire akarjuk bízni a fiainkat, a gyermekeinket?” – ezzel a kérdéssel fordult a választókhoz Vitályos Eszter, aki szerint a vasárnapi szavazáson a családok jövője a tét.

Vitályos Eszter kormányszóvivő. Forrás: Facebook

A kormányszóvivő közösségi oldalán azt írta: a választáson nemcsak magukért, hanem gyermekeikért is szavaznak a szülők.

Vitályos Eszter úgy fogalmazott, ha csak egy dolgot mondhatna a voksolásról, az az lenne: 

a fiainkért, a gyermekeinkért csak a Fidesz a biztos a választás.

Bejegyzésében arról is írt, hogy szerinte Brüsszel jelenlegi vezetése háborúba akarja vinni Európát. Hangsúlyozta: európai fiatalokat küldenének az ukrán frontra, és európai pénzből finanszíroznák a háborút, valamint Volodimir Zelenszkij államát.

Magyar Péter pontosan tudja ezt, de  gátlástalanul átvágta a fiatalokat is. Amikor nem veszik a kamerák, akkor „g…ci nagy háborúról” beszél, csak a színpadon mondja azt, hogy nincs is háborús veszély. De van, nagy háborús veszély van

– írta posztjában a kormányszóvivő.

Bejegyzésében összehasonlította Orbán Viktor és Magyar Péter szerepét is. 

Orbán Viktorról azt írta: „minden erejével azon van, hogy kívül tartsa Magyarországot a háborúból,”

míg Magyar Péterrel kapcsolatban éles kritikát fogalmazott meg.

„Vagy arra a Magyar Péterre, aki totálisan a háborúpárti ukránok és Brüsszel kezében van? Akit valójában egy percig sem az ország érdekel, csak az önmutogatás, a drogos partyk, ahol a kiskorúakat hülyítheti, vagy épp a heréjüket mutogatják a fiataloknak?” – fogalmazott Vitályos Eszter.

A kormányszóvivő szerint „Brüsszel jelenlegi vezetése háborúba akarja vinni Európát”, és úgy véli, „európai fiatalokat akarnak látni az ukrán fronton”. Posztját azzal zárta, hogy vasárnap választás lesz, és ismét hangsúlyozta: „a gyermekeinkért csak a Fidesz a biztos választás”.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)

               
       
       
       

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu