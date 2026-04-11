Vitályos Eszter az édesanyákhoz szólt: A gyermekeink jövőjéről döntünk a választáson

„Kire akarjuk bízni a fiainkat, a gyermekeinket?” – ezzel a kérdéssel fordult a választókhoz Vitályos Eszter, aki szerint a vasárnapi szavazáson a családok jövője a tét.

Vitályos Eszter kormányszóvivő. Forrás: Facebook

A kormányszóvivő közösségi oldalán azt írta: a választáson nemcsak magukért, hanem gyermekeikért is szavaznak a szülők.

Vitályos Eszter úgy fogalmazott, ha csak egy dolgot mondhatna a voksolásról, az az lenne:

a fiainkért, a gyermekeinkért csak a Fidesz a biztos a választás.

Bejegyzésében arról is írt, hogy szerinte Brüsszel jelenlegi vezetése háborúba akarja vinni Európát. Hangsúlyozta: európai fiatalokat küldenének az ukrán frontra, és európai pénzből finanszíroznák a háborút, valamint Volodimir Zelenszkij államát.

Magyar Péter pontosan tudja ezt, de gátlástalanul átvágta a fiatalokat is. Amikor nem veszik a kamerák, akkor „g…ci nagy háborúról” beszél, csak a színpadon mondja azt, hogy nincs is háborús veszély. De van, nagy háborús veszély van

– írta posztjában a kormányszóvivő.

Bejegyzésében összehasonlította Orbán Viktor és Magyar Péter szerepét is.

Orbán Viktorról azt írta: „minden erejével azon van, hogy kívül tartsa Magyarországot a háborúból,”

míg Magyar Péterrel kapcsolatban éles kritikát fogalmazott meg.

„Vagy arra a Magyar Péterre, aki totálisan a háborúpárti ukránok és Brüsszel kezében van? Akit valójában egy percig sem az ország érdekel, csak az önmutogatás, a drogos partyk, ahol a kiskorúakat hülyítheti, vagy épp a heréjüket mutogatják a fiataloknak?” – fogalmazott Vitályos Eszter.

A kormányszóvivő szerint „Brüsszel jelenlegi vezetése háborúba akarja vinni Európát”, és úgy véli, „európai fiatalokat akarnak látni az ukrán fronton”. Posztját azzal zárta, hogy vasárnap választás lesz, és ismét hangsúlyozta: „a gyermekeinkért csak a Fidesz a biztos választás”.

