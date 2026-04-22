Zelenszkij megcáfolta Magyart: újabb fejezettel bővült a Tisza ukrán kapcsolatairól szóló krónika

Kétséget kizáróan bebizonyosodott, hogy Magyar Péter találkozott Volodimir Zelenszkijjel, miután maga az ukrán elnök számolt be erről egy minapi interjúban. – Mielőtt miniszterelnök lett, egyszer ellátogatott Ukrajnába. Ez, nem is tudom, több mint egy éve, talán két éve volt. Igen, volt vele egy találkozóm – idézte fel Zelenszkij a Butienhof nevű YouTube-csatornának.

Azt is hozzátette, Magyar Péter kérte, hogy fogadja.

A kijevi út

Zelenszkij interjúja alapján az is beazonosítható, hogy mikor egyeztethetett a Tisza elnökével, Magyar Péter ugyanis 2024 nyarán látogatott Kijevbe. Az útját pedig nem más szervezte meg, mint az ukrán kémbotrány egyik kulcsszereplője, Tseber Roland, akit 2024 őszén kémkedés miatt kiutasítottak Magyarországról. Az ukrán hírszerző szolgálat illegális tisztjeként beazonosított férfi járhatta ki, hogy Magyar Péter minimális előkészítéssel, gyakorlatilag pillanatokon belül bejusson az oroszok bombázta ukrán fővárosba.

Tseber – aki az egész út során Magyar Péter mellett volt mint útikalauz, és segítette a delegáció bejutását különböző intézményekbe – tavaly márciusban a következőképpen beszélt a kijevi útjukon történtekről: „amikor Magyar Péter Ukrajnában volt, akkor sokat beszéltünk, és megtaláltuk a közös hangot a további akciókhoz”. Azt azonban nem részletezte, hogy konkrétan milyen további akciókra gondolt.

Tseber mindenütt ott volt

A Ripost információi szerint Tseber Roland már Magyar Péter felbukkanása után néhány héttel felvette vele a személyes kapcsolatot, szorosan követte, rendszeresen részt vett az országjáró autós turnékon is, s számos közös fotót tett közzé, amelyen Magyarral együtt látható.

A bejegyzéseiben azt is hangsúlyozva, hogy a politikus mennyire elkötelezett Ukrajna politikája és uniós tagsága mellett.

Korábban Tseber más ellenzéki szereplőkkel is igyekezett összeismerkedni, számos magyar baloldali politikussal alakított ki kapcsolatot az elmúlt években. Mások mellett momentumos és szocialista politikusokkal fotózkodott, de találkozott Karácsony Gergely főpolgármesterrel és Márki-Zay Péterrel, a baloldal 2022-es miniszterelnök-jelöltjével is.