volodimir zelenszkijtiszakijevkapcsolatMagyar Péter

Zelenszkij megcáfolta Magyart: újabb fejezettel bővült a Tisza ukrán kapcsolatairól szóló krónika

Magyar Péter hiába tagadja, hogy találkozott Volodimir Zelenszkijjel. Az ukrán elnök ugyanis egy interjúban elárulta, hogy korábban a Tisza elnöke maga kérte: fogadja őt és ez meg is történt. Könnyen beazonosítható, hogy a találkozót Magyar Péter 2024-es kijevi útján hozhatták tető alá. Akkor nem egyszerű látogatásról volt szó, hiszen Magyar Péter útját az ukrán kémbotrány egyik kulcsfigurája, az ukrán hírszerző szolgálat illegális tisztjeként beazonosított Tseber Roland szervezte. Zelenszkij minapi nyilatkozata újabb fejezetet jelent a Tisza ukrán kapcsolatairól szóló krónikában.

Munkatársunktól
2026. 04. 22. 10:41
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Fotó: Emmanuele Contini Forrás: NurPhoto/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kétséget kizáróan bebizonyosodott, hogy Magyar Péter találkozott Volodimir Zelenszkijjel, miután maga az ukrán elnök számolt be erről egy minapi interjúban. – Mielőtt miniszterelnök lett, egyszer ellátogatott Ukrajnába. Ez, nem is tudom, több mint egy éve, talán két éve volt. Igen, volt vele egy találkozóm – idézte fel Zelenszkij a Butienhof nevű YouTube-csatornának. 

Azt is hozzátette, Magyar Péter kérte, hogy fogadja.

A kijevi út

Zelenszkij interjúja alapján az is beazonosítható, hogy mikor egyeztethetett a Tisza elnökével, Magyar Péter ugyanis 2024 nyarán látogatott Kijevbe. Az útját pedig nem más szervezte meg, mint az ukrán kémbotrány egyik kulcsszereplője, Tseber Roland, akit 2024 őszén kémkedés miatt kiutasítottak Magyarországról. Az ukrán hírszerző szolgálat illegális tisztjeként beazonosított férfi járhatta ki, hogy Magyar Péter minimális előkészítéssel, gyakorlatilag pillanatokon belül bejusson az oroszok bombázta ukrán fővárosba.

Tseber – aki az egész út során Magyar Péter mellett volt mint útikalauz, és segítette a delegáció bejutását különböző intézményekbe – tavaly márciusban a következőképpen beszélt a kijevi útjukon történtekről: „amikor Magyar Péter Ukrajnában volt, akkor sokat beszéltünk, és megtaláltuk a közös hangot a további akciókhoz”. Azt azonban nem részletezte, hogy konkrétan milyen további akciókra gondolt.

Tseber mindenütt ott volt

A Ripost információi szerint Tseber Roland már Magyar Péter felbukkanása után néhány héttel felvette vele a személyes kapcsolatot, szorosan követte, rendszeresen részt vett az országjáró autós turnékon is, s számos közös fotót tett közzé, amelyen Magyarral együtt látható. 

A bejegyzéseiben azt is hangsúlyozva, hogy a politikus mennyire elkötelezett Ukrajna politikája és uniós tagsága mellett.

Korábban Tseber más ellenzéki szereplőkkel is igyekezett összeismerkedni, számos magyar baloldali politikussal alakított ki kapcsolatot az elmúlt években. Mások mellett momentumos és szocialista politikusokkal fotózkodott, de találkozott Karácsony Gergely főpolgármesterrel és Márki-Zay Péterrel, a baloldal 2022-es miniszterelnök-jelöltjével is.

Befolyásolási ügynökök

Tseber csak egyike az ukrán kémbotrány kulcsszereplőinek. A Magyar Nemzet dokumentumfilmben mutatta be a Tisza ukrán kapcsolatainak alakulását, az események főszereplőit. A film itt tekinthető meg:

Mindezek kapcsán érdemes felidézni, hogy Horváth József biztonságpolitikai szakértő lapunknak korábban elmondta

az ukrán titkosszolgálatok az elmúlt években úgynevezett befolyásoló ügynökök révén próbáltak teret nyerni a magyar politikai életben, ebben pedig ellenzéki politikusokat is felhasználhattak.

A Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatója úgy vélte, súlyos problémát jelent, hogy az ellenzéki oldalon nem működnek azok a védelmi reflexek, amelyek segítenék elkerülni az ilyen helyzeteket.

Magyar igyekezett visszavágni

Visszakanyarodva Zelenszkij interjújára: Magyar Péter az ukrán elnököt is igyekezett meghazudtolni, amikor egy sajtótájékoztatóján letagadta, hogy találkozott – vagy akár csak beszélt volna – az ukrán elnökkel: „Azt tudom az ukrán elnöknek üzenni, hogy nem ismerjük egymást, nem beszéltünk telefonon, sehogy sem. Még egyszer mondom, nem ismerjük egymást, de nem javasolnám az ukrán elnöknek, hogy ebbe az utcába bemenjen”.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.