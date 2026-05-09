Barackbefőtt buktatta le a kecskeméti gyilkosság elkövetőjét

Az igazságügyi orvos szakértő később megállapította, hogy a férfi a nő nyakán olyan pontot szorított meg, amelynek következtében megállt a szíve.
A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozói emberölés miatt fejezték be az ügy vizsgálatát, az iratokat pedig vádemelési javaslattal küldték meg az ügyészségnek.
Amennyiben Ön akár
- szóbeli bántalmazás,
- lelki bántalmazás,
- fizikai bántalmazás,
- szexuális erőszak,
- csalás,
- online csalás áldozata,
joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.
Borítókép: Illusztráció (Dale Jackson/Pexels)
