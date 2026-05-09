Barackbefőtt buktatta le a kecskeméti gyilkosság elkövetőjét

Az igazságügyi orvos szakértő később megállapította, hogy a férfi a nő nyakán olyan pontot szorított meg, amelynek következtében megállt a szíve.

A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozói emberölés miatt fejezték be az ügy vizsgálatát, az iratokat pedig vádemelési javaslattal küldték meg az ügyészségnek.

Amennyiben Ön akár

szóbeli bántalmazás,

lelki bántalmazás,

fizikai bántalmazás,

szexuális erőszak,

csalás,

online csalás áldozata,

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.

