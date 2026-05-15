Leszakad az ég, kiadták a riasztást + videó

Vasárnapra borongós, csapadékos idő körvonalazódik: sokfelé tartós, kiadós esőre, helyenként záporokra kell készülni, de egy-egy zivatar sem kizárt. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, a legtöbb csapadék pedig a középső országrészben hullhat. A csúcshőmérséklet 13 és 21 fok között valószínű.

Hétfőn továbbra is marad a hűvös, felhős idő, ugyanakkor nyugat felől lassan szakadozhat a felhőzet.

Szórványosan ismét kialakulhat eső, zápor, miközben az északnyugati szél sokfelé erős, helyenként viharos lehet. Napközben 15–20 fok közötti maximumokra számíthatunk.

Kedden a nap első felében még borongós időre készülhetünk, majd délután nyugat felől csökkenhet a felhőzet, és több helyen kisüthet a nap. Már csak elszórtan fordulhat elő futó zápor. A szél eleinte még többfelé erős maradhat, a nappali felmelegedés pedig 20–22 fokig erősödhet.

