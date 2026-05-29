Saját forrásból indultak a debreceni doktorok, most, akinek a szíve fáj, mindenki hozzájuk akar kerülni

„Kezdetben saját forrásból utaztunk külföldi tanulmányútra, hogy elsajátítsuk a legmodernebb technikákat. Eleinte naponta legfeljebb két beavatkozást végeztünk, kizárólag teljes altatásban, ehhez képest ma már akár napi négy intervenciót is el tudunk végezni altatás nélkül, sebészi feltárásra sincs szükség” – idézte a közlemény Kertész Attila adjunktust, a klinika szakorvosát.

A doktor úgy látja, a program sikeres fejlődéséhez hozzájárult a szívsebészek aktív részvétele és az aneszteziológusok együttműködése is, ami jelentősen javítja az ellátás hatékonyságát. Emellett beszélt arról is, hogy a minimál invazív technika alkalmazásával jelentősen csökken a szövődmények kialakulásának esélye, a betegek gyorsabban gyógyulnak, hamarabb elhagyhatják az intézményt.