betegbeavatkozásklinika

Saját forrásból indultak a debreceni doktorok, most, akinek a szíve fáj, mindenki hozzájuk akar kerülni

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Kiemelkedő eredményt ért el a Debreceni Egyetem Klinikai Központ (DEKK) kardiológiai és szívsebészeti klinikájának strukturális szívprogramja. A szakemberek elvégezték az ezredik katéteres aortabillentyű-beültetést. Az úgynevezett TAVI-beavatkozás egyre több beteg számára jelent biztonságos alternatívát a nyitott szívműtéttel szemben – tájékoztatott az egyetem sajtóközpontja.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 05. 29. 13:49
Illusztráció Fotó: Pexels
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Kezdetben saját forrásból utaztunk külföldi tanulmányútra, hogy elsajátítsuk a legmodernebb technikákat. Eleinte naponta legfeljebb két beavatkozást végeztünk, kizárólag teljes altatásban, ehhez képest ma már akár napi négy intervenciót is el tudunk végezni altatás nélkül, sebészi feltárásra sincs szükség” – idézte a közlemény Kertész Attila adjunktust, a klinika szakorvosát.

A doktor úgy látja, a program sikeres fejlődéséhez hozzájárult a szívsebészek aktív részvétele és az aneszteziológusok együttműködése is, ami jelentősen javítja az ellátás hatékonyságát. Emellett beszélt arról is, hogy a minimál invazív technika alkalmazásával jelentősen csökken a szövődmények kialakulásának esélye, a betegek gyorsabban gyógyulnak, hamarabb elhagyhatják az intézményt.

Megjegyezte: a katéteres aortabillentyű-beültetést kezdetben elsősorban rendkívül magas kockázatú, többnyire idős, társbetegségekkel rendelkező pácienseken alkalmazták, akik számára a hagyományos szívműtét már túl nagy megterhelést jelentett volna. Az elmúlt években azonban jól látható szemléletváltás indult el: ma már egyre alacsonyabb rizikójú és fiatalabb betegek esetében is szóba kerül ez a kezelési forma.

A DEKK kardiológiai és szívsebészeti klinikáján idén a tervek szerint 250 katéteres aortabillentyű-beültetést végeznek.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lázár Emese
idezojelekparlament

A méltóság próbája

Lázár Emese avatarja

A reflektorfény nem a magabiztos államférfiúra, hanem egy gyenge és esendő embertársunkra vetült: erények helyett jellembeli hibákra.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu