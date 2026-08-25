Balmazújváros alpolgármestere is kapott iskolakezdési támogatást, ezt tette vele
Egyedül neveli két gyermekét, ezért volt jogosult az iskolakezdési támogatásra Balmazújváros alpolgármestere. Tóth Attila jelezte, felajánlja az összeget egy olyan családnak, aki valóban rászorul, és most kimaradt a támogatásból.
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