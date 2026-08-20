Figyelmeztetés – Heves zivatarok zavarhatják meg augusztus 20-át
Az időjárás augusztus 20-án, a magyar államalapítás ünnepén az ország nagy részén napos és meleg lesz, délután azonban többfelé lehet heves zivatar.
További Belföld híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Magyar Péter az első adandó alkalommal félretolta Baka Andrást, kisajátította a tisztavatást és az előző kormány miniszterének szállóigéjét
Látványos légiparádékkal és katonai bemutatókkal ünnepli Szent István napját a Magyar Honvédség
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!