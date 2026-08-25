Rossz hír Gyárfásnak: az ügyészség szerint nincs ok a perújításra a Fenyő-ügyben

„Ami ma Magyarországon van, az nem közbiztonság”

Fenyő Jánost, a Vico sajtóbirodalom urát 1998. február 11-én este fél hat után, saját Mercedesében gyilkolták meg Budapesten. A gyilkosság a teljes magyar közéletet megrázta, Horn Gyula akkori miniszterelnök éppen a Fenyő-gyilkosság után fakadt ki az azóta szállóigévé vált, Kuncze Gábor belügyminiszternek címzett mondatával:

Ami ma Magyarországon van, az nem közbiztonság, nem az, amit elvárnak az állampolgárok.

2011-ben februárjában aztán a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) áttörést ért el: magyar kérésre Szlovákiában letartóztatták az Aranykéz utcai robbantással és több más bérgyilkossággal összefüggésbe hozott Jozef Roháčot, miután kiderült, az ő DNS-ét találták meg a merénylet helyszínén hagyott sapkában.

Gyárfás hét évet kapott

2018-ban az NNI Portikot és Gyárfást is meggyanúsította, majd az ügyészség egy évvel később bíróság elé állította őket felbujtóként, előre kitervelten elkövetett emberölés bűntettének vádjával. Az ügyben tavaly áprilisban született jogerős döntés, felbujtásért Gyárfás Tamás hét év börtönt, Portik pedig életfogytiglani fegyházbüntetést kapott. A bíróság szerint a Nap TV volt tulajdonosa, Gyárfás Tamás és Fenyő János élet-halál harcot vívott egymással a média uralásáért.

Fenyő sorsa 1996 végén pecsételődött meg, amikor Gyárfás Tamás beleegyezett Portik tervébe, miszerint utóbbi férfi megöleti a médiacézárt. A felbujtás a bíróság szerint úgy történt, hogy Portik Fenyőre célozva egy, a halálára utaló mutató mozdulatot tett, majd megkérdezte, hogy „szétb…sszuk”? Gyárfás erre széttárta a kezét és bólintott.