Itt lehet megnézni, mennyi idő alatt érnek ki a mentők

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Kedd déltől nyilvánosak az Országos Mentőszolgálat a mentők kiérkezési idejére vonatkozó adatok. A stat.mentok.hu oldalon országos, budapesti és regionális bontásban is elérhetők az információk, amelyeket havonta frissítenek.

Pámer Dávid
2026. 08. 25. 16:00
Forrás: OMSZ
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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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