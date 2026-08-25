Rendkívüli

Sikeres műtéten esett át a Szolnoknál lezuhant Gripen pilótája

Rendkívüli

Schiffer András megsemmisítő véleményt mondott a vagyonvisszaszerzési hivatal elnöki posztjára pályázó jelöltekről

ÁVHLigeti MiklósSchiffer András

Schiffer András megsemmisítő véleményt mondott a vagyonvisszaszerzési hivatal elnöki posztjára pályázó jelöltekről

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

„Kit néznek hülyének?” – tette fel a kérdést az ügyvéd.

Munkatársunktól
2026. 08. 25. 14:49
Borítókép: Schiffer András (Fotó: Kurucz Árpád)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Többrendbeli probléma

Azt hittem, hogy lefejelem a laptopot, amikor megláttam ezt a szenzációs névjavaslatot

– ezt már a Tisza-frakció által hétfőn bejelentett Sárvári Nicholas kapcsán mondta a volt LMP-elnök. Hozzátette: ő maga nagyjából ilyen figurára számított, majd megemlítette: nem tartja elképzelhetetlennek, hogy a Tisza majd a végén leszavazza saját jelöltjét és Ligeti Miklós lesz az NVVH elnöke, akit így majd örömmel fogad a nyilvánosság, mert nem olyan rossz, mint a másik lehetséges jelölt.

„Lehet, hogy most ezt a műsorszámot eszelte ki Radnai Márk rendező” – fogalmazott Schiffer András, aki szerint Sárvárival „többrendbeli probléma” is van. Az egyik a többes állampolgárság, a másik, hogy a férfi a Magyar-Kanadai Kereskedelmi Kamara vezetője.

Ez az, aminek látszik. A Magyar-Kanadai Kereskedelmi Kamara elnöke kit szolgál? A globális nagytőkét szolgálja

– mondta az ügyvéd, aki szerint a Tisza által megnevezett jelölt „sok mindent szolgált, csak még magyar nemzeti érdeket soha”. Harmadszor azt említette meg, hogy Sárvári cégét az Egyesült Királyságban jegyezték be, amit Schiffer tulajdonképpen magánhírszerző vállalkozásként írt le. „Kit néznek hülyének?” – tette fel a kérdést az ügyvéd, aki még hosszan értékelte a helyzet, itt:

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekrovar

Rovartan

Hegyi Zoltán avatarja

Biblikus időket élünk az arma­geddon és az apokalipszis határmezsgyéjén botorkálva, újabb csapásként az amúgy is ezer sebből vérző Alföldön megjelentek a valódi sáskák.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu