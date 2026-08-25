Schiffer András megsemmisítő véleményt mondott a vagyonvisszaszerzési hivatal elnöki posztjára pályázó jelöltekről

Többrendbeli probléma

Azt hittem, hogy lefejelem a laptopot, amikor megláttam ezt a szenzációs névjavaslatot

– ezt már a Tisza-frakció által hétfőn bejelentett Sárvári Nicholas kapcsán mondta a volt LMP-elnök. Hozzátette: ő maga nagyjából ilyen figurára számított, majd megemlítette: nem tartja elképzelhetetlennek, hogy a Tisza majd a végén leszavazza saját jelöltjét és Ligeti Miklós lesz az NVVH elnöke, akit így majd örömmel fogad a nyilvánosság, mert nem olyan rossz, mint a másik lehetséges jelölt.

„Lehet, hogy most ezt a műsorszámot eszelte ki Radnai Márk rendező” – fogalmazott Schiffer András, aki szerint Sárvárival „többrendbeli probléma” is van. Az egyik a többes állampolgárság, a másik, hogy a férfi a Magyar-Kanadai Kereskedelmi Kamara vezetője.

Ez az, aminek látszik. A Magyar-Kanadai Kereskedelmi Kamara elnöke kit szolgál? A globális nagytőkét szolgálja

– mondta az ügyvéd, aki szerint a Tisza által megnevezett jelölt „sok mindent szolgált, csak még magyar nemzeti érdeket soha”. Harmadszor azt említette meg, hogy Sárvári cégét az Egyesült Királyságban jegyezték be, amit Schiffer tulajdonképpen magánhírszerző vállalkozásként írt le. „Kit néznek hülyének?” – tette fel a kérdést az ügyvéd, aki még hosszan értékelte a helyzet, itt: