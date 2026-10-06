A magyar válogatott végül Kerkez nélkül is megoldotta a feladatot: Marco Rossi együttese 2-1-re legyőzte Ukrajnát Nagyszombatban. Ez sorsfordító győzelem lehet: a magyar válogatott hét ponttal feljött az NL-csoport második helyére, megelőzve a négypontos ukránokat.
Kerkez Milos a szerb másodosztályban tűnt fel a sorsfordító ukrán–magyar rangadó előtt
Miközben a magyar labdarúgó-válogatott Nagyszombatban az Ukrajna elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésre készült, az eltiltott Kerkez Milos Szerbiában töltötte a találkozó előtti órákat. A Liverpool magyar válogatott védője a Topolya stadionjában jelent meg, ahol a hazai csapat szerb másodosztályú bajnokiját követte a helyszínről. A magyar válogatott pedig az ukránok által listázott Kerkez nélkül is legyőzte 2-1-re Ukrajnát a sorsfordító rangadón.
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