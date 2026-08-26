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Hermetikusan lezárták a rendőrök a környéket, hétéves autista kisfiú a szegedi áldozat

szegedtragédiagyermek

Hermetikusan lezárták a rendőrök a környéket, hétéves autista kisfiú a szegedi áldozat

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A Délmagyar helyszíni tudósítása szerint lezárták a rendőrök azt a helyszínt, ahol egy panelház tizedik emeletéről kizuhant egy autista kisfiú. A gyermek életét vesztette, a rendőrség szakértők bevonásával vizsgálja az ügy körülményeit.

Pámer Dávid
2026. 08. 26. 11:10
Fotó: Karnok Csaba
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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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