Degenerált javaslat: a Tisza alkotmánybíró-jelöltje eltörölné a vérfertőzés büntetőjogi tilalmát

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Szomora Zsolt, a Tisza Párt alkotmánybíró-jelöltje egy 2007-es tanulmányában a vérfertőzés büntetőjogi tilalmának eltörlése mellett érvelt. A Tűzfalcsoport szerint az azóta eltelt évek jogfejlődése éppen az ellenkező irányba mutat: a család védelme és a kiszolgáltatott felek védelme ma is indokolja a tilalom fenntartását.

Pámer Dávid
2026. 09. 13. 13:46
Forrás: Facebook
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a rejtett visszaéléseket pedig azt a büntetőjogban a családon belüli erőszakot vagy kényszert rendkívül nehéz bizonyítani a zárt ajtók mögött. A vérfertőzés önálló tilalma világos határt húz: kimondja, hogy a család nem lehet szexuális színtér, pont azért, mert a családi hierarchiában a nyomásgyakorlás sokszor fizikai erőszak nélkül is működik.

A család intézményének védelme nem fontos a Tiszának?

A Tűzfalcsoport emlékeztetett, a cikkben szó szerint ezt írja Szomora: 

a fentiek alapján a vérfertőzés bűncselekményének fenntartása dogmatikailag nem indokolható, a deklarált jogi tárgyak valójában nem feleltethetők meg a tényállásnak, így a cselekmény kizárólag morális megfontolásokon nyugvó büntetendőségének megszüntetése, a tényállás kiiktatása indokolt.

– A szülő nem lehet partner, a testvér nem lehet szerető, a társadalom alapvető működéséhez kell egy olyan biztonságos közeg, ahol a szerepek tiszták, és nem alakul ki érzelmi vagy szexuális kiszolgáltatottság – húzta alá a Tűzfalcsoport szerzője. 

tűzfalcsoporttiszaszomora zsolt

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