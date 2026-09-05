Óriási a felháborodás a Szent Imre Kórház döntése miatt, októbertől él a változás a szülészeten

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Októbertől a Szent Imre Kórház szülészetén egyetlen kísérő lehet jelen a vajúdás és a szülés alatt. A döntés komoly felháborodást váltott ki a kismamák és a szülészeti ellátás átalakításáért küzdő civilek körében. A kórház betegbiztonsági és szakmai szempontokra hivatkozik, a bírálók szerint azonban a korlátozás szükségtelenül kényszeríti választásra a családokat.

Gábor Márton
2026. 09. 05. 15:09
Fotó: Hegedus Marta
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A civilek szerint a dúla nem veszélyezteti a biztonságot

A döntés ellen egy másik, a szülésre és a gyermekágyas időszakra felkészítő közösség, a La Matriarcha is felszólalt. Álláspontjuk szerint a beteg önrendelkezése nem valamiféle alternatív szülészeti szemlélet, hanem az egészségügyi ellátás alapvető része.

A közösség szerint a beavatkozásmentes szülés támogatása és a biztonságos orvosi ellátás nem egymást kizáró fogalmak. Arra is hivatkoztak, hogy a folyamatos szüléstámogatásnak a nemzetközi szakirodalomban is vannak vizsgált előnyei.

A La Matriarcha által idézett kutatások szerint a dúla jelenléte mellett csökkenhet többek között a császármetszés, illetve egyes beavatkozások szükségességének valószínűsége, és a szülés pozitív megélésének esélye is nőhet.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Hegedus Marta)

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