Óriási a felháborodás a Szent Imre Kórház döntése miatt, októbertől él a változás a szülészeten

A civilek szerint a dúla nem veszélyezteti a biztonságot

A döntés ellen egy másik, a szülésre és a gyermekágyas időszakra felkészítő közösség, a La Matriarcha is felszólalt. Álláspontjuk szerint a beteg önrendelkezése nem valamiféle alternatív szülészeti szemlélet, hanem az egészségügyi ellátás alapvető része.

A közösség szerint a beavatkozásmentes szülés támogatása és a biztonságos orvosi ellátás nem egymást kizáró fogalmak. Arra is hivatkoztak, hogy a folyamatos szüléstámogatásnak a nemzetközi szakirodalomban is vannak vizsgált előnyei.

A La Matriarcha által idézett kutatások szerint a dúla jelenléte mellett csökkenhet többek között a császármetszés, illetve egyes beavatkozások szükségességének valószínűsége, és a szülés pozitív megélésének esélye is nőhet.