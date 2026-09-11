Gyűlnek a gyanúsítottak az óbudai korrupciós ügyben, rengeteg embert hallgattak ki
Újabb gyanúsítottakat hallgatott ki a pártokon átívelő óbudai korrupciós ügyben a Központi Nyomozó Főügyészség. Az ügynek csaknem ötven gyanúsítottja van, köztük fideszes és baloldali politikusok, illetve Magyarország egyik leggazdagabb embere.
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