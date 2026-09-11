Hegedűs Zsolt: lezárultak az egyeztetések a szívhangrendeletről
Befejeződtek az életkezdeti etikai kérdésekről szóló személyes társadalmi egyeztetések az egyházak és több társadalmi, illetve civil szervezet képviselőivel – közölte Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A tárca a következő hetekben alakítja ki álláspontját. A szívhangrendeletet az Orbán-kormány vezette be. A jogszabály lényege, hogy az abortusz előtt álló nőknek a műtét előtt meg kell hallgatniuk magzatuk szívhangját.
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