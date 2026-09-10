Meggondolhatta magát Magyar Péter, visszaállították a Mandiner honlapját

A kormányfő nyomában járva Nagy Ervin kulturális államtitkár sem titkolta bosszúszomját: azt írta a Facebook-oldalán, hogy „Van igazság a Földön… a lap, ami több száz cikkben gyalázott és karaktergyilkolt, most lehúzhatja a rolót…Hasta la vista, Mandiner! Ja… és szégyelljétek magatokat örökre!” – írta furcsa magyarsággal a politikus. Kármán András pénzügyminiszter pedig egyebek közt azt írta, hogy „nem propagandára költjük a magyar emberek pénzét”.

Az utolsó szám

A tiszás miniszterelnök már júniusban jelezte, hogy a kekva-rendszer felszámolása után az MCC-hez tartozó Mandiner állami tulajdonba kerül. A parlamentben úgy fogalmazott, hogy a „Mandiner című vicclap” az államhoz kerül, „mi leszünk a kiadói”, és a kormánynak kell majd meghatároznia a megjelenő tartalmat. Ezt a később távozó mandineresek úgy értékelték, hogy a lapot gyakorlatilag államosítják.

Az MCC-t működtető alapítvány feladatait és vagyonát augusztus 31-ével átvette az állam, így a Mandiner kiadója is állami kontroll alá került. Közben már június 24-én nagy leépítés volt, mintegy hatvan dolgozótól váltak meg. A nyomtatott Mandiner hetilapot augusztus 3-án jelentették be, hogy felfüggesztik. Az utolsó lapszám július 30-án jelent meg. Szeptember 4-én pedig Kármán András pénzügyminiszter utasítására felmentették Kereki Gergőt, a Mandiner Novum Nonprofit Zrt. vezérigazgatóját és a Mandiner online főszerkesztőjét. Ugyanezen a napon azonnali hatállyal leállították a lap mindennemű finanszírozását. Azóta pedig a Mandiner honlapja sem frissült új cikkekkel.

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Markovics Gábor)