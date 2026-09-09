Toroczkai Lászlót tiltotta ki a házelnök, pedig Magyar Péter sokkal többször sérteget másokat az Országgyűlésben

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Még a nyáron hazug, embertelen trógernek nevezte Magyar Péter a parlamentben Panyi Miklós fideszes képviselőt, míg Hegedűs Barbarát anyai mivoltában sértette meg. A házelnök mégsem tiltotta ki a parlamentből a miniszterelnököt, ahogy most Toroczkai Lászlót, a Mi Hazánk elnökét, aki gyáva, undorító féregnek titulálta Magyar Pétert. Forsthoffer Ágnes házelnök és Hallerné Nagy Anikó alelnök legfeljebb csak addig merészkednek, hogy elvegyék a szót a kormányfőtől.

Máté Patrik
2026. 09. 09. 5:10
Fotó: Hatlaczki Balazs
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Már előző nap is botrányosan viselkedett Magyar Péter ebben az ügyben. Akkor Hegedűs Barbara fideszes képviselő intézett interpellációt Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszterhez. Helyette azonban Magyar Péter miniszterelnök ragadta magához a válaszadás lehetőségét. Pócs János videóján hallatszik, ahogy a felszólalás után a mikrofonon kívül azt mondta a miniszterelnök a fideszesek felé, hogy „Szégyen, hogy milyen anya ez...”. Majd amikor észrevette, hogy videózzák, kiakadt. 

Saját támogatóit sem kímélte Magyar Péter

Azonban Magyar Péter nemcsak az utóbbi hónapokban, hanem már a politikai színre lépése óta eltelt két és fél évben számos botrányos kijelentést tett. Emlékezetes, hogy 2024-ben került elő egy hangfelvétel, amelyen Magyar Péter Vogel Evelinnel, az akkori barátnőjével beszélget. Ezen trágár szavak kíséretében gyalázza saját szimpatizánsait. A Tisza Párt elnöke feltehetően a június 8-i, Hősök terén tartott tüntetés után beszél arról, mennyire idegesítik a „büdös szájú” támogatók.

Figyelj, annyiszor leizzadtam ma b…meg, inget cseréltem az előbb. Szétszedtek, 40 fokban mentünk át a Hősök terén, azt mondtam, mi a f…szomat csinálok itt? Büdösek az emberek és a szájuk, bleee…

– mondja Magyar Péter, aki a nyugdíjasokba is belerúgott. „…és jönnek ilyen közel, nem? És magyarázzák, hogy »Péter, hozd vissza a gyerekem, hozd vissza az unokáim«” – hangzik el Vogel Evelintől, mire Magyar azt mondja, hogy meglepődnének a nagymamák, akik tőle várják, hogy hazahozza az unokájukat külföldről, ha azt mondaná nekik, hogy 

vegyél magadnak újat.

Agyhalott, Soros-ügynök

Egy másik hangfelvételen Magyar Péter a saját munkatársait, az EP-képviselőjelöltjeit szapulta trágár szavak kíséretében. Az egyik felvételen azon bosszankodott Magyar Péter, hogy a képviselőjelöltje a határozott utasítása ellenére nyilatkozott a sajtónak. Az illetőt agyhalottnak nevezte, és úgy fogalmazott: „leírtam neki magyarul, hogy nem nyilatkozhat. Én értem, hogy Soros-ügynök és nem tud magyarul…” Majd azt magyarázta, hogy túl jól állnak a kampányban, a jelöltjeik csak árthatnak nekik, ezért jobb, ha meg se szólalnak.

Nyilvánosságra került egy olyan hangfelvétel is, amelyen Vogel Evelin Hanzel Henrikkel, Magyar Péter egyik első támogatójával, bizalmasával beszélget. Ezen Vogel Evelin meséli el, hogy hogyan bánt vele Magyar Péter. Elmesélt egy esetet, aminek gyermeke is szem- és fültanúja volt.

– Olyan dührohamot kapott egyik alkalommal [Magyar Péter], hogy állt az utcán, úgy üvöltött velem, hogy így ment rám, a saját háza előtt, a gyerek az autóban ült, és sírva fakadt, az én gyerekem.

Volt, amikor a baloldali párvezér mások előtt alázta meg az akkori párját.

Szétalázott! Bejött az irodába, elkezdte fikázni a ruhámat… mindenki… új emberek előtt… elkezdte fikázni, hogy a cigi, amit szívok, az nem passzol a ruhámhoz… elkezdte fikázni, hogy én mikor szoktam kelni… ja, biztos most is később jöttem…és elkezdett így belém állni, úgy, hogy már a többiek… és ott voltak tök új emberek, így néztek, hogy én most erre mit reagálok… elkezdett így taposni, páros lábbal

– mondta el Vogel Evelin.

Többen azt gondolták, hogy majd miniszterelnökként visszafogja magát, de nem ez történt. A Parlamentben rendszeresen bekiabál a fideszes képviselőknek, de volt, hogy felpattant a helyéről és odarohant hozzájuk provokálni.

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Hatlaczki Balázs)

 

Magyar Péterminiszterelnöktoroczkai lászlóparlamentországgyűlés

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