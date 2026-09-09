Toroczkai Lászlót tiltotta ki a házelnök, pedig Magyar Péter sokkal többször sérteget másokat az Országgyűlésben

Már előző nap is botrányosan viselkedett Magyar Péter ebben az ügyben. Akkor Hegedűs Barbara fideszes képviselő intézett interpellációt Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszterhez. Helyette azonban Magyar Péter miniszterelnök ragadta magához a válaszadás lehetőségét. Pócs János videóján hallatszik, ahogy a felszólalás után a mikrofonon kívül azt mondta a miniszterelnök a fideszesek felé, hogy „Szégyen, hogy milyen anya ez...”. Majd amikor észrevette, hogy videózzák, kiakadt.

Saját támogatóit sem kímélte Magyar Péter

Azonban Magyar Péter nemcsak az utóbbi hónapokban, hanem már a politikai színre lépése óta eltelt két és fél évben számos botrányos kijelentést tett. Emlékezetes, hogy 2024-ben került elő egy hangfelvétel, amelyen Magyar Péter Vogel Evelinnel, az akkori barátnőjével beszélget. Ezen trágár szavak kíséretében gyalázza saját szimpatizánsait. A Tisza Párt elnöke feltehetően a június 8-i, Hősök terén tartott tüntetés után beszél arról, mennyire idegesítik a „büdös szájú” támogatók.

Figyelj, annyiszor leizzadtam ma b…meg, inget cseréltem az előbb. Szétszedtek, 40 fokban mentünk át a Hősök terén, azt mondtam, mi a f…szomat csinálok itt? Büdösek az emberek és a szájuk, bleee…

– mondja Magyar Péter, aki a nyugdíjasokba is belerúgott. „…és jönnek ilyen közel, nem? És magyarázzák, hogy »Péter, hozd vissza a gyerekem, hozd vissza az unokáim«” – hangzik el Vogel Evelintől, mire Magyar azt mondja, hogy meglepődnének a nagymamák, akik tőle várják, hogy hazahozza az unokájukat külföldről, ha azt mondaná nekik, hogy

vegyél magadnak újat.

Agyhalott, Soros-ügynök

Egy másik hangfelvételen Magyar Péter a saját munkatársait, az EP-képviselőjelöltjeit szapulta trágár szavak kíséretében. Az egyik felvételen azon bosszankodott Magyar Péter, hogy a képviselőjelöltje a határozott utasítása ellenére nyilatkozott a sajtónak. Az illetőt agyhalottnak nevezte, és úgy fogalmazott: „leírtam neki magyarul, hogy nem nyilatkozhat. Én értem, hogy Soros-ügynök és nem tud magyarul…” Majd azt magyarázta, hogy túl jól állnak a kampányban, a jelöltjeik csak árthatnak nekik, ezért jobb, ha meg se szólalnak.