Egyelőre teljes kudarc az NVVH elnökhelyettesinek a megválasztása

Hozzátette: az egész választási folyamat egy színjáték volt és a későbbi nyertes a kanyarban sem volt annak alapján. Az egykori politikus emlékeztetett, hogy a parlament alelnöke, Hallerné Nagy Anikó is bevallotta, előre meghatározott, objektív szempontrendszer egyszerűen nem is létezett. Hadházy szerint, ha felmerül, hogy az elnökét a kormánypárt egy előre lezsírozott, kamu eljáráson választotta ki, az az elnök függetlenségét kérdőjelezi meg alapjaiban. Hadházyhoz az is eljutott, hogy a még betöltetlen vádemelési elnökhelyettes posztjára hét, a fellebvitelire négy, a közpénzügyire viszont 39 jelölt is pályázott. Szerinte a közpénzügyi elnökhelyettes kiválasztásának elhalasztására nemigen lehet más magyarázat, mint hogy nem találtak „politikailag megbízható” jelöltet.

Még a saját sógora is ellentmondott Magyar Péternek Unger miatt

Hatalmas felháborodást keltett a kormánypárti körökben, hogy a parlament tiszás többsége Unger Annát választotta meg a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) élére. A közösségi médiát elárasztották a csalódott kommentelők, akik azt nehezményezték, hogy miért nem Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi igazgatója lett a szervezet elnöke.

Érdekesség, hogy még egy tiszás politikus, Melléthei-Barna Márton (Magyar Péter sógora és korábbi igazságügyi miniszterjelöltje) nem szavazta meg Unger Annát az NVVH vezetőjének. Melléthei már a jelölésről döntő igazságügyi és alkotmányügyi parlamenti bizottságban is leszavazta Ungert. A képviselő a 24.hu-nak nyilatkozva úgy érvelt döntése mellett, hogy

ez volt a szakmai meggyőződése.

A kommentelők közül is többen azt kifogásolták, hogy Unger nem rendelkezik jogi végzettséggel, ugyanis az NVVH elnöke politológus.

Borítókép: Unger Anna, az NVVH elnöke (Fotó: Polyák Attila)