sulyok tamásBaka Andráslegfőbb ügyészállamfőMagyar Péter

Titokban tartja a legfőbb ügyészi casting részleteit a Magyar Péterrel is találkozó Baka András

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Továbbra is homály fedi, hogy miként, milyen lehetséges jelöltek mérlegelésével zajlik az új legfőbb ügyész kiválasztása. Noha Baka András köztársasági elnök már megkezdte az egyeztetéseket, a Sándor-palota azonban lapunk konkrét kérdéseire sem adott érdemi választ arról, kik kerülhetnek szóba Nagy Gábor Bálint utódjaként és milyen kritériumoknak kell megfelelnie a kiválasztandó személynek. Baka András hivatala eltávolított elődjével példálózik, és nem mond semmit. Bakáék hallgatása azért is figyelemre méltó, mert az államfőt megválasztása mikéntje folytán többen a Tisza emberének tartják és mindössze egy nappal az OBH és az OBT elnökével folytatott tárgyalásai után egyeztetett Magyar Péterrel.

Kárpáti András
2026. 09. 03. 19:16
Fotó: BARTOS Gyula (family name first = Bartos; given name after = Gyula)
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Ki kinek az embere?

A köztársasági elnök csütörtökön Magyar Péterrel is találkozott és bár egyikük sem említette a tárgyalt pontok között az legfőbb ügyész személyének a kérdését, figyelemre méltó, hogy a találkozóra mindössze egy nappal azután került sor, hogy Baka az OBT és OBH elnökével egyeztetett. A két találkozó időbeli közelsége azért is figyelemre méltó, mert sokan a Tisza embereként könyvelték el Baka Andrást. 

Bóka János, a Fidesz-frakcióvezetője már Baka jelölésekor azt írta, hogy 

az új államfő „a Tisza-többség bábja lesz”,

és arra hívta fel a figyelmet, hogy Baka szerepvállalásával hozzájárul „Magyar Péter önkényének kiépítéséhez”. Hasonló kritikát fogalmazott meg Panyi Miklós. A fideszes honatya szerint Magyarnak kellett egy „Tisza-báb”, és Baka azzal, hogy Sulyok Tamás jogsértő eltávolítása után elfogadta a tisztséget, legitimálta a Tisza eljárását. Noha az államfő korábban azt közölte: pártokkal nem egyeztet a jelölt kiválasztásáról, 

a Sándor-palota lapunknak adott titkolózó válasza nem oszlatja el az azzal kapcsolatos kételyeket, hogy ez valóban nem történt meg.

Magyar Péter miniszterelnök ugyanis a legnagyobb parlamenti párt, a Tisza elnöke is egyszemélyben. 

Az Alaptörvény vonatkozó passzusa szerint a legfőbb ügyészt a köztársasági elnök javaslatára választja meg az Országgyűlés, kilenc évre, kétharmados többséggel. A tisztség előző viselőjét, Nagy Gábor Bálintot a Tisza-kormány kezdettől fogva komoly nyomás alá helyezte, Magyar Péter miniszterelnök ultimátumot is szabott neki a lemondásra. Nagy végül magától mondott le augusztus 25-i hatállyal. 

A sajtóban több lehetséges jelölt neve is megjelent Nagy Gábor Bálint utódjaként, az esélyesek közt emlegetik Fürcht Pált, a Központi Nyomozó Főügyészség korábbi vezetőjét, valamint Ibolya Tibor egykori fővárosi főügyészt. Ligeti Miklósnak, a Transparency International jogi igazgatójának a neve is bekerült a kalapba, miután a minap sikertelenül pályázott a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) elnöki posztjára.

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