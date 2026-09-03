Titokban tartja a legfőbb ügyészi casting részleteit a Magyar Péterrel is találkozó Baka András

Ki kinek az embere?

A köztársasági elnök csütörtökön Magyar Péterrel is találkozott és bár egyikük sem említette a tárgyalt pontok között az legfőbb ügyész személyének a kérdését, figyelemre méltó, hogy a találkozóra mindössze egy nappal azután került sor, hogy Baka az OBT és OBH elnökével egyeztetett. A két találkozó időbeli közelsége azért is figyelemre méltó, mert sokan a Tisza embereként könyvelték el Baka Andrást.

Bóka János, a Fidesz-frakcióvezetője már Baka jelölésekor azt írta, hogy

az új államfő „a Tisza-többség bábja lesz”,

és arra hívta fel a figyelmet, hogy Baka szerepvállalásával hozzájárul „Magyar Péter önkényének kiépítéséhez”. Hasonló kritikát fogalmazott meg Panyi Miklós. A fideszes honatya szerint Magyarnak kellett egy „Tisza-báb”, és Baka azzal, hogy Sulyok Tamás jogsértő eltávolítása után elfogadta a tisztséget, legitimálta a Tisza eljárását. Noha az államfő korábban azt közölte: pártokkal nem egyeztet a jelölt kiválasztásáról,

a Sándor-palota lapunknak adott titkolózó válasza nem oszlatja el az azzal kapcsolatos kételyeket, hogy ez valóban nem történt meg.

Magyar Péter miniszterelnök ugyanis a legnagyobb parlamenti párt, a Tisza elnöke is egyszemélyben.

Az Alaptörvény vonatkozó passzusa szerint a legfőbb ügyészt a köztársasági elnök javaslatára választja meg az Országgyűlés, kilenc évre, kétharmados többséggel. A tisztség előző viselőjét, Nagy Gábor Bálintot a Tisza-kormány kezdettől fogva komoly nyomás alá helyezte, Magyar Péter miniszterelnök ultimátumot is szabott neki a lemondásra. Nagy végül magától mondott le augusztus 25-i hatállyal.

A sajtóban több lehetséges jelölt neve is megjelent Nagy Gábor Bálint utódjaként, az esélyesek közt emlegetik Fürcht Pált, a Központi Nyomozó Főügyészség korábbi vezetőjét, valamint Ibolya Tibor egykori fővárosi főügyészt. Ligeti Miklósnak, a Transparency International jogi igazgatójának a neve is bekerült a kalapba, miután a minap sikertelenül pályázott a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) elnöki posztjára.