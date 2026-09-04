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Kognitív disszonanciába került Ruszin-Szend Romulusz

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A Szuvák-ügyben csak olcsó és hamis NER-ezésre tellett a honvédelmi miniszternek, nem mert újat húzni az Orbán-kormány lejáratásában élenjáró, külföldi szolgálatokkal kokettáló újságíróval.

Baranyai Gábor
2026. 09. 04. 14:54
Ruszin-Szendi Romulusz kabinetfőnöke körül valami nem tiszta Fotó: Polyák Attila
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A HVG azt is megírta, hogy 

a köztársasági elnöki hivatal jogi okokból nem hagyta jóvá Szuvák tábornoki előléptetését, ami ahhoz kellene, hogy hivatalosan ki tudják nevezni főigazgatóvá.

Panyi Szabolcs szerint Szuvák jelölése rámutat a Tisza-kormány káderhiányára.

A parlament nemzetbiztonsági bizottsága szeptember 9-én 13 órakor hallgatja meg Szuvák Attilát, akiből Ruszin-Szendi Romulusz főigazgatót szeretne csinálni. Mivel ez egy zárt ülés lesz, így sajnos a médiának nem lesz lehetősége beszámolnia az ott elhangzottakról.

 

Kinek dolgozik Panyi Szabolcs?

Ami Panyi Szabolcs szerepét és ennek kapcsán Ruszin-Szendi Romulusz NER-ezését illeti, a kognitív disszonancia iskolapéldája. Ismert, amint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, a választási kampány során súlyos titkosszolgálati akció zajlott Magyarország korábbi külügyminisztere, Szijjártó Péter ellen:

egy kiszivárgott hangfelvétel alapján kiderült, hogy a Direkt36 és a VSquare újságírója, Panyi Szabolcs kapcsolatban áll külföldi titkosszolgálatokkal. 

A magyar újságíró egy ismeretlen forrásával arról beszélt a hanganyag tanúsága szerint, hogy megadta Szijjártó Péter külügyminiszter telefonszámát egy európai uniós tagállam titkosszolgálatának, amelynek így lehetősége nyílt megfigyelni a magyar külügyminiszter telefonbeszélgetéseit.

 

Orbán Anita letagadta

A 2026 márciusában látott napvilágot a hangfelvétel, amelyen a fentieken kívül Panyi Szabolcs arról is beszélt, hogy befolyással bírhat egy esetleges Tisza-kormány külügyi személyi döntéseire, és jó kapcsolatot ápol Orbán Anitával. 

A későbbi külügyminiszter határozottan visszautasította a felvételen elhangzottakat és közölte, hogy semmilyen személyügyi kérdésről nem egyeztetett Panyi Szabolccsal, valamint semmilyen kapcsolatban nem áll az ügyben feltüntetett lehallgatásokkal.

 

 

 

 

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