Lehallgatások, diplomácia és különböző gyanúk: mi áll a tiszás ügynökbotrány középpontjában?

Az egyik ilyen elem a biztonságpolitikai szál, a politikai nyomásgyakorlás, amely a külügyminiszter esetleges lehallgatására irányul. Földi László szerint önmagában az a kérdés, hogy egy ilyen pozícióban lévő személy milyen körülmények között hallgatható le, inkább politikai, mintsem szakmai természetű.

Forrás: Mediaworks

A második tétel Földi László szerint az ellenzék által felvetett orosz–magyar kapcsolatrendszer kérdése. A szakértő hangsúlyozta: a nemzetközi diplomáciában természetes, hogy egy ország több irányban is fenntart kapcsolatokat, beleértve Moszkvát vagy Washingtont is.

Ezek a kapcsolatok önmagukban nem jelentenek nemzetbiztonsági kockázatot, sőt, adott esetben erősíthetik az ország mozgásterét.

A harmadik, a biztonságpolitikai szakértő szerint leglényegesebb kérdés az, hogy felmerülhet-e bármilyen tiltott együttműködés külföldi titkosszolgálatokkal. Földi László szerint ez az egyetlen pont, amely valódi vizsgálatot indokol. Mint fogalmazott:

ha valaki maga utal arra, hogy információkat kap vagy ad át külföldi szereplőknek, az felvetheti a nem megengedett tevékenység gyanúját. Ilyen esetben azonban nem politikai ítéletekre, hanem tényszerű tisztázásra van szükség.

Földi külön kitért arra is, hogy a nyilvánosságra került információk jelentős része nem minősül titoknak. A bizottsági ülések után ugyanis rendszerint hivatalos tájékoztatás történik, így az ott elhangzottak egy része eleve publikussá válik.

A diplomáciai egyeztetések során a felek véleményt cserélnek – ez nem titkosszolgálati együttműködés, hanem a nemzetközi kapcsolatok természetes része

– mondta. A lehallgatások kérdésében Földi László úgy fogalmazott: „Mindenkit lehallgatnak.” Mint kifejtette, a modern technológia lehetővé teszi, hogy a különböző szolgálatok folyamatosan gyűjtsenek adatokat, amelyeket később – szükség esetén – vissza is tudnak elemezni. Ez azonban nem rendkívüli jelenség, hanem a hírszerzési munka alapvető sajátossága.

Hangsúlyozta: ha valóban létezne tiltott, operatív együttműködés két állam között, azt nem hagyományos kommunikációs csatornákon bonyolítanák.

Speciális eszközöket használnának, amelyek védettebbek

– jegyezte meg.