Hatalmas lebukás: ukránok képezték ki a Tisza Párt informatikusait

A Nemzetbiztonsági Bizottság ülését követően közzétett posztjában Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a közösségi oldalán azt írta,

Ukránok képezték ki a Tisza Párt informatikusait.

A bizottság által közzétett dokumentumból kiderült, hogy a Tisza Párt ukránok által kiképzett informatikusai ki-be jártak a a budapesti ukrán nagykövetségből. A Nemzetbiztonsági Bizottság jelentése szerint, a Tisza Párt Direkt36 cikkben emlegetett informatikusai az ukránoknak dolgoztak, és rendszeres kapcsolatot tartottak a budapesti ukrán nagykövetséggel.

A Direkt36 egyik írásában is szereplő, a Tisza Pártnak dolgozó két informatikusnál egy 2025-ös, NMHH-hoz érkezett bejelentés nyomán tartott házkutatást a rendőrség. A házkutatás során adathordozókat és illegális haditechnikai eszközöket foglaltak le.

A rendőrség jelenleg engedélyköteles haditechnikai eszközök gyártásával gyanúsítja a személyeket.

A nyomozás során emellett a jelentés szerint az is kiderült, hogy a Tisza Pártnak dolgozó két informatikus ukrán kapcsolatokkal rendelkezett, az ukránoknak dolgoztak, és rendszeres kapcsolatban álltak a budapesti ukrán nagykövetséggel, amely komoly nemzetbiztonsági kockázatot vet fel.

Emellett a nyilvánosságra hozott anyag szerint, a Tisza Párt megbízásában álló érintett már régóta a hatóságok látókörében álltak. Az egyik érintett, M. T. ellen korábban többször indult

büntetőeljárás informatikai rendszerekkel való visszaélés, számítógépes csalás és zsarolás miatt. A másik érintettet, H. D. egy külföldi titkosszolgálati személy irányította. 2023-ban Kijevben kapcsolatba került az IT Army of Ukraine képviselőivel, később titkosított csatornákon kommunikált velük.

Az informatikus emellett hackercsoportokkal is együttműködött és műveleteket hajtott végre Ukrajna érdekében.

A Nemzetbiztonsági Bizottság honlapján megjelent dokumentum teljes terjedelmében az alábbi linkre kattintva olvasható.

Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt: nyilvánosságra került egy hangfelvétel, amelyből kiderült, hogy a Direkt36 és a VSquare újságírója, Panyi Szabolcs kapcsolatban áll külföldi titkosszolgálatokkal, és megadta a külügyminiszter telefonszámát egy európai uniós tagállam titkosszolgálatának, amelynek így lehetősége nyílt megfigyelnie a magyar külügyminiszter telefonbeszélgetéseit.