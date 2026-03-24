Hálózati személyként azonosította Panyi Szabolcsot a Szuverenitásvédelmi Hivatal

A Szuverenitásvédelmi Hivatal a magyarországi politikai nyomásgyakorlás és dezinformációs kampányok vizsgálata során az Európai Bizottság és az Egyesült Államok demokrata hátterű megbízói által finanszírozott és mozgatott hálózati személyként azonosította Panyi Szabolcsot – áll a hivatal keddi közleményében.

Fotó: Facebook

„A saját bevallása szerint külföldi titkosszolgálatokkal együttműködő Panyihoz kapcsolódó szervezetek szintén a transzatlanti nyomásgyakorló hálózatnak a részei" – írták a „Panyi Szabolcs nevű hálózati személlyel" foglalkozó gyorsjelentésükkel összefüggésben küldött közleményében.

Panyi Szabolcs kapcsolatrendszerének kiépülésében jelentős szerepet játszottak az Egyesült Államokban elnyert ösztöndíjak, valamint a Transparency International által szervezett szakmai programok.

Kutatói tevékenységét egy, az Atlantic Council égisze alatt működő szervezetnél végezte. Az Atlantic Council tagja a 2022-es választások kapcsán feltárt tiltott külföldi finanszírozásokban kulcsszerepet játszó Korányi Dávid, illetve az egykori baloldali miniszterelnök, Bajnai Gordon is – emelték ki.

Panyi Szabolcs elsősorban a Direkt36 és a VSquare portálokhoz kötődik. A Direkt36 korábban a Transparency International Magyarország támogatásával működött, finanszírozói között pedig olyan brüsszeli és Soros-pénzekből működő szervezetek is megtalálhatóak, mint a Sigrid Rausing Trust vagy a Civitates Alapítvány. A portál 2026-ban Berlinbe költözött.

A német főváros több elemzés szerint a Magyarországgal szemben végrehajtott dezinformációs és politikai műveletek stratégiai gócpontja

– írták.

A VSquare a visegrádi térségre fókuszáló kezdeményezésként jött létre, feladata, hogy varsói központjából fogja össze az Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) nevű politikai nyomásgyakorló szervezet közép-európai partnereit – tették hozzá.

Az amerikai hírszerzési szakemberek által létrehozott OCCRP az elmúlt években a nemzetközi politikai küzdelmek egyik fontos eszközévé vált azzal, hogy 75 különböző oknyomozó portálból, ügynökségből álló globális hálózattá formálódott. Vezetője, Drew Sullivan nyíltan elismerte, hogy szervezete „legális pénzmosással" foglalkozik, amerikai demokrata köröktől és befektetőktől származó forrásokat juttat el a partnerszervezetekhez, amelyek a finanszírozásért cserébe a megrendelők számára fontos témákat dolgoznak fel – fogalmaz a Szuverenitásvédelmi Hivatal közleménye.