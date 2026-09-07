Újabb gyanúsítottakra csaptak le az NKA-ügyben
Újabb két személyt vettek őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alap által folyósított, összesen több mint 17 milliárd forintnyi támogatással kapcsolatos büntetőeljárásban – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. A pénzügyi nyomozók ezúttal egy dokumentumfilm elkészítésére igényelt, nyolcvanmillió forintot meghaladó pályázati támogatás felhasználását vizsgálják.
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