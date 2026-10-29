A pálosok nyomában, a Lélek útján – zarándoklat a balatonszemesi kolostorromhoz

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Az egyetlen magyar alapítású, máig működő férfi szerzetesrend örökségét felidéző október 31-i programot keresztáldás, szentmise és templomi fényfestés teszi teljessé.

Juhász Kristóf István
2026. 10. 29. 17:53
A pálosok nyomában, a Lélek útján – zarándoklat a balatonszemesi kolostorromhoz
Forrás: palosut.hu
A Bagolyvár utcai káplona, a Lélek útjának utolsó állomása. 
Fotó: Wikipedia

Az egyetlen magyar alapítású rend osztozott is a magyar sorsban

A pálos rend az egyetlen magyar alapítású, máig működő férfi szerzetesrend, amelynek kezdetei Boldog Özséb esztergomi kanonokhoz és az általa a XIII. században közösségbe gyűjtött pilisi remetékhez kötődnek. Védőszentjük Remete Szent Pál lett, a Szentszék pedig 1308-ban engedélyezte számukra Szent Ágoston regulájának követését. A középkorban Európa több országában elterjedt rend hazai életét a török hódoltság, majd II. József 1786-os feloszlató rendelete törte meg. A száműzetésből végül 1934-ben tértek vissza Magyarországra, ám 1950-ben a kommunista hatalom ismét ellehetetlenítette működésüket. A rendszerváltozás után Budapesten, Pécsett, Márianosztrán és Petőfiszálláson indulhatott újra a közösségi szerzetesi életük.

A Lélek útján országszerte 

A Pálos út a természetjárást és a lelki elmélyülést összekapcsoló zarándokút-hálózat, amely a szerzetesrend egykori és ma is élő helyszínein vezeti végig az érdeklődőket. Összesen hét útvonalat foglal magába:

  • A Források útja a budapesti Sziklatemplomtól a budaszentlőrinci kolostorromig vezet,
  • a Remeték útja a Pilisben, Pilisszentkereszt, Klastrompuszta és Pilisszentlélek térségében, 
  • a Szeretet útja pedig Visegrád és Pilisszentlászló környékén járható be. 
  • A Találkozások útja a Mecsekben, a Jakab-hegyi pálos kolostor érintésével kínál erdei zarándoklatot, míg 
  • a Csendesség útja Pécs pálos templomait köti össze városi sétával; a balatonszemesi Lélek útja pedig a Mindszent kolostor emlékhelyéhez is elkalauzol. 

A rövidebb szakaszokra is bontható útvonalakon a pálos atyák elmélkedései kihelyzett QR-kódok beolvasásával meghallgathatók, de letölthető szövegek és vezetőfüzet is segítik a rend lelkiségének megismerését.

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