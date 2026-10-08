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Bicskei gyermekotthon: folyik a vizsgálat, már 1990-ben felmerültek aggályok Vásárhelyi Jánossal szemben

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A bicskei gyermekotthon ügyében készült új vizsgálat súlyos rendszerhibákat tárt fel: a gyermekek több alkalommal jelezték a bántalmazást, mégsem történt érdemi beavatkozás. A jelentés szerint több irat eltűnt, a korábbi ellenőrzések pedig nem tárták fel a problémákat.

Gábor Márton
2026. 10. 08. 13:29
Fotó: FOTÓ: POLYÁK ATTILA

A mostani vizsgálat szerint a problémák nem egyetlen elszigetelt ügyre korlátozódtak. Gyurkó Szilvia arról beszélt, hogy a jelentésben mintázatszerű eseteket azonosítottak,

 és a Szőlő utcai ügyben is hasonló jelenségekkel találkoztak. Összesen 48 ember adatait kérték ki, akikhez kapcsolódóan 199 jelzés érkezett. 

Négy akta esetében pedig felmerült a szándékos eltussolás alapos gyanúja is. Magyar Péter szerint külön kell választani a politikai és a szakmai felelősséget, mert a jelentés alapján a politikai vezetők tudtak a jelzésekről és a visszaélésekről. 

A felelősség kérdése is napirenden van

A vizsgálat során az is felmerült, hogy milyen szerepe lehetett a gyermekvédelmi rendszer irányításáért felelős szerveknek. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság működését ugyanis az idő rövidsége miatt nem tudták teljes körűen átvilágítani, de az eddig megvizsgáltak alapján változtatások szükségességére utaló jeleket találtak. 

A kormány ugyanakkor azt ígéri, hogy nem áll meg a múlt feltárásánál. Átalakítják a gyermekvédelmi jelzőrendszert, és olyan új jelzési utat hoznak létre, amelyen keresztül a gyermekek közvetlenül kérhetnek segítséget. A tervek szerint egy panasz nem kerülhet vissza automatikusan annak az intézményvezetőnek a kezébe, akivel szemben a kifogás megfogalmazódott. Az anonim jelzéseket is kivizsgálják.

Egymilliárd forintos jóvátételi alapot hoztak létre

A kormány egyúttal Gyermekvédelmi Jóvátételi Alapot is létrehozott, amelyhez egymilliárd forintot különítettek el. Az alapból nemcsak kártérítés, hanem pszichológiai és egészségügyi segítség is elérhető lesz az érintettek számára az ígéret szerint.  A gyermekvédelmi dolgozók megtartására további másfél milliárd forintot szánnak, miközben ugyanekkora összeget fordítanak férőhelybővítésre, elsősorban a speciális gondozást igénylő gyermekek esetében. 

Borítókép: sajtótájékoztató a karmelita kolostorba (Fotó: Polyák Attila)

szociális és gyermekvédelmi főigazgatósággyurkó szilviavásárhelyi jánoskossuth zsuzsa gyermekotthongyermekvédelmi jóvátételi alapotMagyar PéterSzóljon hozzá!

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Pilhál György
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Nosztalgia

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Az aljasság minősített fokozata, amikor valakik abban lelik örömüket, hogy saját nemzetük millióit fosztják meg a fölemelő érzéstől: magyarországi olimpia. Momentumék ezt tették.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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