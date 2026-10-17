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Bóka János: A Tisza politikai műsort csinál abból, hogy fideszeseket hurcolnak el

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A Fidesz frakcióvezetője szerint politikai boszorkányüldözés zajlik, a Tisza pedig politikai műsort kreál abból, hogy fideszeseket akarnak eltakarítani. Bóka János a Digitális Polgári Körök táborában arról is beszélt, hogy a választási vereség fájdalmára csak egyetlen gyógyír van: a következő választás megnyerése.

Gábor Márton
2026. 10. 17. 15:47
Fotó: Gábor Zoltán

Bóka János szerint a Tisza-kormány eddig többek között kivezette a védett üzemanyagárat és eltörölte a kamatstopot.

Ezek voltak a megrendelői igények

 – fogalmazott.

Adócsökkentés helyett adóemelés?

A frakcióvezető a gazdaságpolitikai intézkedéseket is bírálta. A kata kapcsán azt mondta, hogy a Tisza által adócsökkentésként bemutatott intézkedés valójában adóemelést jelent, és mintegy 60 milliárd forinttal több adóbevétellel számolnak.

 Amikor éppen növekszik a munkanélküliség, akkor nem adót kéne emelni, hanem adót kéne csökkenteni 

– jelentette ki. Bóka szerint a magyar gazdaság és az ország nem egyik napról a másikra omlik össze, hanem fokozatosan épül le. Ennek jeleként említette az építőipar helyzetét és a növekvő munkanélküliséget.

„A Tisza-kormánynak 2,5 milliárd eurót értek a magyar gyerekek”

Az uniós forrásokról szólva Bóka János azt mondta: két külön kérdésként kell kezelni azt, hogy milyen feltételek mellett lehet hozzájutni a pénzekhez, illetve azt, hogy mire fordítják azokat. A frakcióvezető szerint a Tisza az uniós források ügyében „hazudik”, és azt állította, hogy a Fidesz korábban nem volt hajlandó hozzányúlni a gyermekvédelmi törvényhez, illetve Ukrajna uniós csatlakozását sem támogatta.

Bóka szerint a Tisza ezzel szemben megszavazta a gyermekvédelmi törvény átalakítását, ezt követően pedig felszabadítottak 2,5 milliárd eurót.

A Tisza-kormánynak 2,5 milliárd eurót értek a magyar gyerekek

 – fogalmazott. A frakcióvezető szerint ugyanakkor az uniós pénzek jelentős része nem feltétlenül épül be a magyar gazdaságba. Példaként a szélerőműveket említette, amelyek szerinte külföldön készülnek, Magyarországon pedig csupán az általuk hátrahagyott „fémmonstrum” marad.

Az autópálya-koncessziókkal kapcsolatban szintén azt állította, hogy azokból kizárják a magyar cégeket, és a külföldi szereplők által megtermelt profit végül elhagyja az országot.

Bóka: Attól, hogy a Tisza nyert, még nem lett igaza

A Fidesz frakcióvezetője szerint a választási vereség ellenére a pártnak nem kell feladnia azokat az értékeket, amelyeket képvisel.

Ha valaki utálja a Tiszát, nekünk az bőven elég, ha ezen felül van, amiben egyetértünk, az bónusz 

– fogalmazott. Bóka János szerint április 12-én csupán az történt, hogy a Tisza megnyerte a választást, ez azonban nem jelenti azt, hogy mindenben igaza is van. Mint mondta, a Fidesz továbbra is a zsidó-keresztény értékeket képviseli, és azokban a kérdésekben, amelyekben korábban is állást foglalt, továbbra is igaza van – függetlenül attól, hogy ötvenöt százalékkal nyernek vagy negyven százalékkal veszítenek.

– Attól, hogy most a Tisza nyert, az nem jelenti azt, hogy ettől a Tiszának igaza lett – jelentette ki.

„16 évért nem kell bocsánatot kérni”

A politikus szerint a Fidesz tizenhat éves kormányzása történelmi léptékben is hosszú idő, különösen egy modern demokráciában. Ugyanakkor úgy látja, emiatt nem kell bocsánatot kérniük. Emlékeztetett arra, hogy ez idő alatt a választók több alkalommal is kétharmados felhatalmazást adtak a Fidesznek.

Bóka szerint ugyanakkor egy egész generáció nőtt fel úgy, hogy már nem tudja, milyen az, amikor nem a Fidesz vezeti az országot, és azt sem, milyen következményekkel járhat egy olyan kormányzás, amely válságba sodorja az országot.

Szerinte ezt legutóbb a Gyurcsány–Bajnai-kormányok időszakában lehetett megtapasztalni, amikor – megfogalmazása szerint – külföld diktált Magyarországnak, és az IMF feltételei határozták meg a gazdaságpolitika mozgásterét.

Most ezt újra megtudjuk. De ha ez azt jelenti, hogy ez megint egy tizenhat év Fidesz-kormányzást okoz, akkor politikai rendben vagyunk 

– zárta gondolatait Bóka János.

Borítókép: Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője (Fotó: Gábor Zoltán)

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