Bóka János: A Tisza politikai műsort csinál abból, hogy fideszeseket hurcolnak el

Bóka János szerint a Tisza-kormány eddig többek között kivezette a védett üzemanyagárat és eltörölte a kamatstopot.

Ezek voltak a megrendelői igények

– fogalmazott.

Adócsökkentés helyett adóemelés?

A frakcióvezető a gazdaságpolitikai intézkedéseket is bírálta. A kata kapcsán azt mondta, hogy a Tisza által adócsökkentésként bemutatott intézkedés valójában adóemelést jelent, és mintegy 60 milliárd forinttal több adóbevétellel számolnak.

Amikor éppen növekszik a munkanélküliség, akkor nem adót kéne emelni, hanem adót kéne csökkenteni

– jelentette ki. Bóka szerint a magyar gazdaság és az ország nem egyik napról a másikra omlik össze, hanem fokozatosan épül le. Ennek jeleként említette az építőipar helyzetét és a növekvő munkanélküliséget.

„A Tisza-kormánynak 2,5 milliárd eurót értek a magyar gyerekek”

Az uniós forrásokról szólva Bóka János azt mondta: két külön kérdésként kell kezelni azt, hogy milyen feltételek mellett lehet hozzájutni a pénzekhez, illetve azt, hogy mire fordítják azokat. A frakcióvezető szerint a Tisza az uniós források ügyében „hazudik”, és azt állította, hogy a Fidesz korábban nem volt hajlandó hozzányúlni a gyermekvédelmi törvényhez, illetve Ukrajna uniós csatlakozását sem támogatta.

Bóka szerint a Tisza ezzel szemben megszavazta a gyermekvédelmi törvény átalakítását, ezt követően pedig felszabadítottak 2,5 milliárd eurót.

A Tisza-kormánynak 2,5 milliárd eurót értek a magyar gyerekek

– fogalmazott. A frakcióvezető szerint ugyanakkor az uniós pénzek jelentős része nem feltétlenül épül be a magyar gazdaságba. Példaként a szélerőműveket említette, amelyek szerinte külföldön készülnek, Magyarországon pedig csupán az általuk hátrahagyott „fémmonstrum” marad.