Kaprinyák és Forsthoffer botrányai: csak papol az alkotmányosságról Magyar Péter

A portál ugyanakkor felvetette, hogy Gajdosnak a Tisza Párt környezetvédelmi szakértőjeként, még miniszteri kinevezése előtt lehetett informális befolyása a bizottsági tisztségek elosztására.

A Tűzfalcsoport szerint a két ügyben alkalmazott kormányzati érvelés ellentmond egymásnak: amikor a házelnök kormányülésen való részvételét kell megmagyarázni, az informális jellegre hivatkoznak, amikor viszont egy parlamenti bizottsági tisztség miatt éri bírálat a kormányzatot, a hatalmi ágak szigorú elkülönülését hangsúlyozzák. A portál úgy véli, mindez Magyar Péteréknek a hatalommegosztás elvéhez való következetlen viszonyulását mutatja.