Kongatják a vészharangot: az utasokon csattanhat az ostor Vitézy Dávid és a V-Híd csatározása miatt
A Magyar Közlekedési Klub szerint nem a politikai szempontoknak kellene elsődlegesnek lenniük a kérdésben. A szervezet már 2021-ben arról írt, hogy túlárazott a projekt, ekkor Vitézy Dávid még a Fidesz-kormányban dolgozott rajta.
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